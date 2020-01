Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Parco Simbruini: Eremo di Santa Chelidonia e Morra Ferogna

Domenica 12 Gennaio 2020

Il suo nome di battesimo pare fosse Cleridona ("dono della sorte"), come risulta anche da un affresco del Sacro Speco di Subiaco, mentre quello di Chelidonia ("rondinella") si cominciò a usare dopo il Rinascimento. Verso il 1092, desiderosa di dedicarsi a Dio, abbandonò la casa paterna e si ritirò a vita eremitica in una spelonca dei monti Simbruini.

Il luogo era ed è noto col nome di Mora Ferogna che, secondo alcuni, conserverebbe il ricordo di un santuario della dea Feronia. Lì visse per quasi cinquantanove anni sola al cospetto di Dio, nel digiuno e nella preghiera, sopportando eroicamente le inclemenze delle stagioni, dormendo sulla nuda roccia.

Domenica andremo alla scoperta di questi luoghi mistici e dopo la visita dell'eremo e dello sperone di roccia (morra ferogna) saliremo fino alla sella di Campaegli per la pausa pranzo



Km 13 disv. 700 metri circa





✅Cosa portare: scarponcini da trekking con suola antiscivolo; acqua a sufficienza, giacca antivento; pranzo al sacco,utili i bastoncini da trekking



✅Appuntamento: Bar "A Cicchetti" Pasticceria Gelateria

Via Sublacense 92 Madonna della Pace

h 9.00

https://goo.gl/maps/n32w4EqfNYMpN1tD7



Altri appuntamenti ci saranno a Roma in zona metro in base alle disponibilità delle auto dei partecipanti. Indicate la vostra nel momento della prenotazione



✅PER PARTECIPARE



Quota sociale 10€ - Tessera Nomos Trek 2020

Per i non tesserati inviare comunicazione via tel/sms etc. con i propri dati... nome -cognome-luogo, data di nascita e cf entro le 19 del giorno precedente l'escursione



✅INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI

Guida Marco Marini 347/8247257

Guida ambientale escursionistica

Subiaco 00028 Italy Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Marco Marini e Nomos Trek- Associazione Escursionistica

Info Line: 347/8247257

