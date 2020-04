Celebrazioni Benedettine 2020 - Rinviate

Rinviati i festeggiamenti in onore di San Benedetto

Da Sabato 4 Aprile a Sabato 21 Marzo 2020

Il programma definitivo delle Celebrazioni in onore del Santo Patrono di Subiaco e d'Europa, Benedetto. Tutti gli appuntamenti nazionali ed internazionali della Fiaccola "Pro Pace et Europa Una", accompagnata in questo mese di festeggiamenti dalle Comunità civili e religiose di Subiaco, Norcia e Cassino.



Segui il viaggio della Fiaccola tramite l'hashtag #CelebrazioniBenedettine20 20

Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Comune di Subiaco

Info Email: info@comuesubiaco.com RomaComune di Subiaco

