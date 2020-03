Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Calendario eventi 2020

Da Sabato 4 Aprile a Giovedì 31 Dicembre 2020

LA BELLA STAGIONE TUTTO L'ANNO!



Cari amici Vallepietrani e visitatori, amanti del nostro paese e della Valle del Simbrivio, per la prima volta in assoluto abbiamo realizzato il calendario annuale degli eventi, una proposta degli appuntamenti organizzati dalle istituzioni civili e religiose, dalle associazioni di volontariato facenti parte la Consulta delle Associazioni, da commercianti e ristoratori di Vallepietra.



Auguriamo a tutti che siano piacevoli occasioni per stare insieme e riscoprire gusti e tradizioni del nostro territorio, nel segno della condivisione e dell'amicizia, con l'auspicio che siano sempre più numerosi i momenti di incontro e aggregazione.



Flavio De Santis, Sindaco

e l'Amministrazione Comunale di Vallepietra



p.s. le date degli eventi potrebbero essere soggette a variazioni, causa imprevedibili eventi di carattere infausto

Info: www.comunevallepietra.it

Vallepietra 00020 Italy Comune: Vallepietra (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Comune di Vallepietra



