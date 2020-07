Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

L’altopiano di Campo Buffone

Sabato 4 Luglio 2020

A poca distanza da Campo dell'Osso, nel Parco dei Monti Simbruini, si apre il pianoro di Campo Buffone un'ampia e pianeggiante prateria di origine carsica, proprio alle pendici del Monte Calvo.

Sarebbe davvero difficile descrivere la suggestione di un'escursione a piedi attraverso queste praterie boscose, se non dicendo che attraversandole è facile immaginare degli elfi avanzare silenziosi fuori dalla vegetazione, o magari Tolkien seduto sotto un albero intento a prendere appunti con la sua immancabile pipa.

Qua e là, disseminati sul morbido terreno, inghiottitoi e doline raccolgono le acque delle piogge, filtrandole in profondità nel terreno. Nei mesi autunnali l'esplosione dei colori è stupefacente, durante la primavera i fiori arricchiscono l'ambiente diffondendo piacevoli profumi,mentre in inverno un soffice e bianco tappeto ricopre il terreno. In ogni stagione il trekking nei Simbruini sa regalare qualcosa di unico. Ovunque sempre fiancheggiati da una miriade di alberi, come un corteo ad accompagnare il viaggio di ogni escursionista.

Subiaco 00028 Italy Luogo: Campo dell'Osso

Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Mountains Are Calling

Info Email: info@mountainsarecalling.it.it Info Line: 351 914 1464 RomaMountains Are Calling

Altre info su:Tag: escursioni