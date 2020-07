Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Il Monte Tarino

Escursione naturalistica

Sabato 4 Luglio 2020 dalle 09:00 alle 16:30

IL MONTE TARINO

La sua forma aspra e spigolosa, i suoi contrafforti che si affacciano a picco sulle valli sottostanti, le fittissime faggete che lo circondano da ogni lato, la varietà di ambienti che si attraversano nei lunghi itinerari necessari per raggiungere la vetta, la silenziosa solitudine che lo circonda sono elementi che rendono questa cima forse la più affascinante ed attraente di tutta la catena. Uno dei classici itinerari che conduce in cima al Monte Tarino ha come punto di partenza dal Santuario di Vallepietra. Da qui seguendo i segnavia del sentiero si giunge in vetta in circa tre ore di cammino.



DIFF: E

DISL: 700 mt

LUNGH: 15 km

TEMPO PERC: 7 ore circa



COSA PORTARE:

Scarponi da trekking obbligatori, abbigliamento tecnico, bastoncini, occhiali da sole, pranzo al sacco ed almeno un litro e mezzo di acqua. DPI anticovid (mascherina, guanti monouso in lattice e gel disinfettante) a pena di esclusione. Ogni partecipante dovrà anche essere munito anche di un sacchetto di plastica per lo smaltimento dei DPI utilizzati.



COMPORTAMENTO DA TENERE

- Con i propri compagni di escursione si dovrà mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri. La mascherina andrà indossata nei momenti in cui non sarà possibile rispettare tale distanza.

- I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori.

- È vietato scambiarsi oggetti di qualsiasi tipo (cibo, acqua, bastoncini telescopici).

- L'appuntamento sarà dato direttamente sul luogo di partenza, essendo in questo periodo sconsigliato il car sharing tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

- Il pagamento della quota andrà effettuato consegnando alla guida l'importo esatto.



APPUNTAMENTO:

Ore 09:00 Santuario della Santissima Trinità di Vallepietra



Trasporto

Auto proprie.



Quota Escursione:

€. 12,00



Info e Prenotazioni

Contatti :

Debora Spadoni

Istruttore di Escursionismo - Guida CSEN/CONI

(Tess. Tecnico N. 1132872)

Cell. 320/0410724

Previo contatto whatsapp/sms



Marco Franceschini

Guida Ambientale Escursionistica

iscritto Aigae al n. LA386

Cell. 329/3637813



mail: wildwaytrek@gmail.com



NB.- IL PROGRAMMA PUÒ ESSERE VARIATO AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELLE GUIDE, IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO E DEL PERCORSO.

Vallepietra 00020 Italy Comune: Vallepietra (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Wildway 3k

Info Email: wildwaytrek@gmail.com Info Line: 320/0410724 RomaWildway 3k

Altre info su:Tag: visite guidate