Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Anello di Campitellino

Meravigliosa Natura!

Sabato 12 Settembre 2020 dalle 09:00 alle 14:00

L'itinerario si snoda all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini tra faggete, ampie radure e interessanti fenomeni carsici, questo percorso consente di raggiungere alcune delle mete più interessanti della zona di Monte Livata: Colle Campitellino (splendido balcone panoramico sulla valle del Simbrivo e su tutte le cime che vanno da Monte Autore alla Monna), il Pozzo della Creta Rossa (inghiottitoio profondo 117 m.) e Fondi di Jenne (suggestivo pianoro carsico)





IMPORTANTE:

L' escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da COVID-19.ITINERARIO

9 km circa (andata e ritorno nello stesso percorso)

Dislivello 300 m circa

Tempo di percorrenza:

5:00 ore circa (soste non comprese)

Difficoltà: E (Escursionistico)

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali

PARTECIPARE è FACILE

Chiama il 334 8302603 (anche whatsapp) oppure sniproad@gmail.com (scrivendo il nome dell'evento).

Inoltre sarà inviato via e-mail il regolamento di partecipazione all'escursione, che ogni partecipante dovrà portare stampato al ritrovo dell'escursione, da firmare in presenza.L'escursione è adatta ad adulti e ragazzi con età non inferiore ai 14 anni. La quota di partecipazione all' evento è di 15 euro* per gli adulti e 10 euro* per i ragazzi.

(*la quota comprende servizio guida e assicurazione RCT )NUMERO DI PARTECIPANTI:

Escursione con numero limitato di 10 partecipanti.PUNTO DI RITROVO

Ore 8:30 nel parcheggio vicino al punto di partenza, La posizione verrà inviata tramite whatsapp al momento della conferma.

N.b: E' sconsigliata la condivisione di auto per giungere al punto di ritrovo dell'escursione, tranne nel caso di coppie o conviventi.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

-N. 3 Mascherine chirurgiche con marchio CE (possibilmente non usa e getta ma quelle riutilizzabili.)

-N.3 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o nitrile.

-Minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto.

-Sacchetto per lo smaltimento dei DPI usati.

La guida effettuerà il controllo delle attrezzature e dei dispositivi sanitari.INFORMAZIONI TECNICHE

Abbigliamento consigliato a strati: Scarponcini alti da trekking, pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante, softshell (anti-vento).

Equipaggiamento: All' interno dello zaino: Acqua secondo necessità, barrette energetiche, frutta, cappellino con visiera, poncho, pile, occhiali da sole, bastoncini da trekking, ghette, crema solare, repellente insetti, fazzoletti di carta. PRANZO AL SACCO

Subiaco 00028 Italy Luogo: Viale dei Boschi, 00028 Subiaco RM, Italia

Comuni: Jenne (RM), Subiaco (RM), Vallepietra (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Samuele Giancarlini

Info Email: sniproadtrekking@gmail.com Info Line: 334 8302603 RomaSamuele Giancarlini

