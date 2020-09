Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Anello del Monte Viglio

Domenica 6 Settembre 2020

I monti Cantari una breve catena montuosa al confine con Abruzzo e Lazio a cavallo tra la provincia di Frosinone e L'Aquila.

Simbruini - Ernici un susseguirsi di cime dei Cantari, per culminare sulla vetta del Monte Viglio (2156 mt)...ma preceduto dalla tozza mole del Gendarme (2113 mt) che con una piccola, ma non complessa arrampicata di 1 grado ci porterà alla conquista del Viglio.

Un bellissimo panorama. Per questo periodo ci saranno delle semplici ma importanti regole da rispettare per partecipare alle nostre uscite

Eccole in dettaglio:NON si potrà partecipare all' escursione per una qualsiasi delle seguenti ragioni:

se prima di una escursione si lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre oltre i 37.5 °C), tosse, raffreddore);

se si ha avuto contatti con persone affette da COVID-19 nei 15 giorni precedenti l'escursione;

Le escursioni saranno a numero chiuso con prenotazione obbligatoria

Dovrete essere muniti di mascherina e gel disinfettante;

Con i propri compagni di escursione si dovrà sempre mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri. La mascherina andrà indossata nei momenti in cui non è possibile rispettare tali distanze.

I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori, pena la decadenza del rapporto di affidamento e l'eventuale responsabilità degli stessi.

È fortemente sconsigliato il car sharing, ovvero dividere il viaggio con chi non sia un familiare o un convivente. Per cui gli appuntamenti saranno direttamente nel luogo della partenza

E' vietato scambiarsi oggetti di qualsiasi tipo (cibo, acqua, bastoncini telescopici, smartphone, etc. etc).

Se si dovesse starnutire è obbligatorio coprire la bocca con un braccio

La guida verificherà il rispetto delle condizioni di partecipazione all'inizio dell'escursione e potrà prendere decisioni insindacabili per il rispetto delle condizioni di sicurezza.

Quote sociali: dovrete inserire in una busta da lettera la quota precisa che verrà ritirata all'inizio dell'escursione.

Il socio ha letto e approva il seguente elenco di misure di sicurezza. Si impegna a metterlo in atto in occasione dell'escursione in data odierna.Difficoltà E+ Km 14 Dislv. 800 m circa (escursionisti con allenamento)Cosa portare: scarponcini da trekking; giacca antivento; vestirsi a strati; pranzo al sacco e acqua a sufficienza; consigliati i bastoncini telescopici. Per Partecipare: Quota sociale: 10€ (Trek riservato ai soci Ass.Nomos Trek in regola con il tesseramento 2020)

Per i non tesserati inviare comunicazione via tel/sms etc. con i propri dati (nome-cognome-luogo, data di nascita e cf) entro le 14 del giorno precedente l'escursione. Il solo Partecipa su fb non sarà preso in considerazione se non si è poi contattata la guida.

Per i cani al seguito chiedete sempre prima di partecipareAppuntamento : h 9:00 Filettino (FR) al Bar la Casina delle neve Piazza Tavani Arquati Giuditta,7 https://goo.gl/maps/jC27uk8RfhjwPF2z5 Info e prenotazioniDaniela Simigliani Cell 3388327117

guida ambientale escursionisticaPer ricevere aggiornamenti sull'evento :

Filettino 03010 Italy Luogo: Monte Viglio

Comune: Filettino (FR)

Provincia: Frosinone Regione: Lazio

Organizzatore: Nomos Trek

Info Line: 3388327117

