Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Cervara di Roma-la Prugna, percorso inedito con Nomos Trek

Domenica 6 Settembre 2020 dalle 09:00 alle 16:30

Un percorso nuovo e inedito sui Monti Simbruini, da Cervara di Roma (Rm), il paese degli artisti, ci inoltreremo sul classico sentiero di Prataglia, ma dopo il tratto iniziale deviamo per la Prugna, località che raggiungiamo dopo aver ridisceso fino alla Fonte Martino (dove sarà possibile rifornirsi di acqua), un sentiero senza particolari strappi, quasi tutto nel bosco, che si apre spesso su grandi panorami sulla valle dell'Aniene e i paesi sottostanti.

Ci fermeremo per il pranzo presso la Locanda dell'Orso, e sulla strada del ritorno (molto semplice e veloce), faremo una sosta presso, l'area faunistica del Cervo.

A fine escursione, chi vuole, potrà completare la giornata, visitando il paese di Cervara con le sue caratteristiche opere.

Lunghezza: km 12,5;



Dislivello complessivo: 680 mt;

Difficoltà: E

Durata escursione: 4h andata, 1h per il ritorno.

Pranzo al sacco, abbigliamento adeguato, acqua, vivamente consigliati bastoncini da trek, si prega avvertire gli accompagnatori della presenza di eventuali patologie, o di problematiche che potrebbero manifestarsi nel corso dell'escursione. Grazie.

Appuntamento: h 9:15 a Cervara di Roma, parcheggio del cimitero. Per chi ha necessità di sosta al bar, non essendoci nulla nel luogo della partenza, si consiglia di fermarsi ad Arsoli (lungo la strada per Cervara), piazza dei Martiri Antifascisti, (la Piazza principale che è proprio sulla strada), davanti al municipio, ci sono due bar.

TDM indicativa: h 9:30 partenza dell'escursione, h 11:15 Fonte Martino, h 12:15 La Prugna, h 13:30 arrivo alla Locanda dell'Orso, sosta pranzo, h 14:30 inizio discesa per il ritorno, 16:30 arrivo alle macchine, visita (facoltativa), di Cervara di Roma.

Quota sociale: Escursione 10€ + (per i non tesserati, 5€ tessera associativa 2020).

Per i non tesserati comunicare via sms o telefono i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo, data di nascita e cf) entro le ore 17:00 di sabato 05 settembre.

Per questo periodo ci saranno delle semplici ma importanti regole da rispettare per partecipare alle nostre uscite eccole in dettaglio:

NON si potrà partecipare all' escursione per una qualsiasi delle seguenti ragioni;

se prima di una escursione si lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre oltre i 37.5 °C), tosse, raffreddore); se si ha avuto contatti con persone affette da COVID-19 nei 15 giorni precedenti l'escursione.

Le escursioni saranno a numero chiuso (gruppi ristretti) con prenotazione obbligatoria.

Dovrete essere muniti di mascherina e gel disinfettante.

Con i propri compagni di escursione si dovrà sempre mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri, durante lo svolgimento della stessa. La mascherina andrà indossata nei momenti in cui non è possibile rispettare tali distanze.

I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori, pena la decadenza del rapporto di affidamento e l'eventuale responsabilità degli stessi.

È fortemente sconsigliato il car sharing, ovvero dividere il viaggio con chi non sia un familiare o un convivente. Per cui gli appuntamenti saranno direttamente nel luogo della partenza

E' vietato scambiarsi oggetti di qualsiasi tipo (cibo, acqua, bastoncini telescopici, smartphone, etc. etc).

Se si dovesse starnutire è obbligatorio coprire la bocca con un braccio.

La guida verificherà il rispetto delle condizioni di partecipazione all'inizio dell'escursione e potrà prendere decisioni insindacabili per il rispetto delle condizioni di sicurezza.

Quote sociali: dovrete inserire in una busta da lettera la quota precisa che verrà ritirata all'inizio dell'escursione.

Il socio ha letto e approva il sopraindicato elenco di misure di sicurezza. Si impegna a metterlo in atto in occasione dell'escursione in data odierna.Per ricevere aggiornamenti sull'evento:

1) Mettere "parteciperò";

3) iscriversi al gruppo pubblico Nomos Trek- Associazione Escursionistica Informazioni e Prenotazioni;

Accompagnatori: Roberto De Carolis 3398585167 Raffaele Muti 3487410105

L'iniziativa è riservata ai soci in regola con l'iscrizione relativa all'anno 2020 ed in possesso della relativa tessera. Le Guide si riservano il diritto insindacabile di modificare il programma stabilito in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da rendere pericoloso l'itinerario, in caso di impraticabilità di un sentiero, in caso di impossibilità di un partecipante a continuare l'escursione per problemi fisici e/o psicologici.

Cervara di Roma 00020 Italy Luogo: Cervara di Roma

Comune: Cervara di Roma (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Nomos Trek

Info Line: 339 8585167 - 348 7410105

