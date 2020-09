Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Incontri in Cammino

Da Venerdì 4 a Venerdì 11 Settembre 2020

Carissimi venerdì ci sarà il terzo dei nostri Incontri in cammino.



Il prof Bini parlerà sul tema: *Dagli amanuensi ai caratteri mobili: come e perché i benedettini hanno trasmesso cultura, metodo e saperi.*



Seguirà come al solito un dibattito.



Una preghiera ... nelle due precedenti abbiamo riempito l'aula ma c'erano persone che non avevano prenotato ... cercate di prenotare scrivendo a teologiabenedicti@gmail.com (... o in alternativa telefonando a me al +39 347 77 97 367).

Subiaco 00028 Italy Luogo: Monastero Santa Scolastica

Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Info Email: teologiabenedicti@gmail.com Info Line: 347 77 97 367 Roma

Tag: incontri a tema