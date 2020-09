Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Colle Arena Bianca, la Cona di San Bernardino e Le pietre più antiche del Lazio. Dolomie e Calanchi dei Simbruini.

Domenica 6 Settembre 2020 dalle 09:00 alle 15:00

Escursione guidata al Colle Arena Bianca

con Itinarrando l'arte di camminare raccontando

DETTAGLI E PRENOTAZIONI

380 765 18 94 sms whatsapp telefono

Dove Andremo e Cosa Faremo: Lazio - Colle Arena Bianca è uno dei luoghi che non ti aspetti nei Monti Simbruini: dolomie e calanchi dominano il paesaggio, attraversando luoghi di incredibile bellezza su cui soffermarsi con la nostra geologa!

Escursione per intenditori!

-> Guida Escursionistica: Luana Ricci, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE operante ai sensi della legge 4/2013 con codice - LA485 -

-> AIUTO: Supporto Itinarrando

Numero max partecipanti 25

APPUNTAMENTO FINALE:

- Filettino, ore 9,00 (Il luogo preciso verrà comunicato in fase di prenotazione)

DATI TECNICI

*Obbligo scarponi da trekkingLunghezza: 10 km

Dislivello: 400 m

Difficoltà: E (escursionistica) nessuna grande difficoltà di sorta

Bambini: dai 10 anni in su

Cani: no

DETTAGLI TECNICI:

Le tre A per l'escursione:

Abbigliamento Attrezzatura Alimentazione

Scarponcini da trekking obbligatori

Bastoncini da trekking altamente consigliati!

Pantaloni lunghi, cappellino o copricapo, scaldacollo in lana o cotone secondo condizioni, ghette, un capo caldo.

Secondo condizioni vestiario a strati da maglietta a maniche corte

Occhiali da sole, crema anti sole.

Nello zaino (20/30 L)

Giacca antipioggia, Acqua (2 l minimo), magliette di ricambio, guanti e cappello di lana di sicurezza, pile, crema protezione solare.

Alimentazione:

Snack energetici, Barrette, frutta secca, frutta, per il pranzo al sacco consigliati pasti leggeri e facilmente digeribili.

Accessori utili: binocolo, macchina fotografica, scarpe di ricambio da lasciare in auto, taccuino e penna per appunti di viaggio, tessera fedeltà di Itinarrando per raccolta timbrino.

Sicurezza:

Itinarrando utilizza PRM canale 8/16 in collegamento con Rete Radio Montana

Le guide e gli accompagnatori volontari di Itinarrando sono dotati di corso BLSD e Primo Soccorso.

*Per partecipare è necessario essere o diventare soci 2020 dell'Associazione Culturale Itinarrando per copertura assicurativa UNIPOL (5 euro)

*L'attività proposta prevede un contributo comprensivo di guida ambientale escursionistica professionista AIGAE di 13 euro

L'associazione culturale Itinarrando si rivolge solo a guide professioniste per le proprie visite guidate e per le escursioni in natura, ha una sede fisica autofinanziata, gestisce una libreria liberamente consultabile da tutti gli associati tutti i giorni, promuove attività con ospiti nazionali e non e partecipa a progetti per la salvaguardia e promozione dell'ambiente e del territorio in genere.

Filettino 03010 Italy Luogo: Colle Arena Bianca

Comune: Filettino (FR)

Provincia: Frosinone Regione: Lazio

Organizzatore: Itinarrando, l'arte di camminare raccontando, Visit Ciociaria

Info Email: itinarrando@gmail.com Info Line: 380 765 1894 FrosinoneItinarrando, l'arte di camminare raccontando, Visit Ciociaria

