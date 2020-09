Gran fondo città di Subiaco amatoriale

Domenica 6 Settembre 2020 ore 08:30

Passeggiata in bicicletta, Partenza ore 8,30

NON è UNA GARA è solo una passeggiata tra di noi, chiunque voglia venire non c'è problema, Ognuno viaggia e partecipa sotto la propria responsabilitàChi vuole si può fermare a pranzo, deve dare conferma, perchè dobbiamo prenotareA domenica, per chi vienesaluti

Subiaco 00028 Italy Luogo: Subiaco

Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: paolo@pedalatium.com

Info Line: 329 6452917

