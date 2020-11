Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

PARCO REGIONALE MONTI SIMBRUINI - ANELLO CAMPAEGLI

Domenica 15 Novembre 2020 dalle 09:00 alle 16:00

Il Trekking che proponiamo è un bell'anello sulla parte settentrionale del Parco Regionale dei Monti Simbruini, che attraverserà una delle più grandi faggete d'Europa.

Partiremo dalla frazione di Campaegli sopra Cervara di Roma immergendoci subito nelle vesti autunnali dei faggi che ci accompagneranno per quasi tutto il percorso. Dopo pochi minuti ci si aprirà dinnanzi il bel pianoro carsico di Campaegli che attraverseremo, passando per la grotta Stoccolma fino all'inizio dell'ascesa del Monte Calvo (mt 1591 s.l.m.). Dopo questa breve salita potremmo ammirare uno splendido panorama verso Roma, i monti Prenestini, i Lucretili ed altre vette degli Appennini. Da qui l'itinerario si svolgerà sempre in lieve discesa passando per Campobuffone, i tre Confini fino alla celebre Piana di Camposecco, dove potremo rifocillarci nell'omonimo rifugio, ammirando in lontanza il Monte Autore. Il ritorno in lieve salita ci riporterà al punto di partenza, passando per il Vallone della Lepre, regalandoci ancora bei paesaggi ed un inaspettato silenzio.

A fine escursione andremo a visitare la caratteristica Cervara di Roma, il comune più in alto della provincia di Roma che ci riserverà delle gradite sorprese.

CARATTERISTICHE ESCURSIONE

Difficoltà: E

Dislivello: 450 mt. circa;

Lunghezza: 16 Km circa;

Durata: 7 ore circa

NON SONO PRESENTI PUNTI ESPOSTI

PUNTO RITROVO: ore 9 Campaegli, Via dello Yeti

https://goo.gl/maps/xzX6tR5aeVtDDLk29

Equipaggiamento OBBLIGATORIO:

Zaino 20/30l, scarponi da trekking, guscio anti pioggia , pantaloni lunghi, capello e guanti, lampada frontale oppure la torcia elettrica.

Equipaggiamento CONSIGLIATO:

Bastoncini da trekking, occhiali da sole, un ricambio d'abbigliamento asciutto, crema protezione solare.

Alimentazione:

Acqua (almeno 2l) , consigliati pasti leggeri e facilmente digeribili, , frutta secca e/o disidratata.

Contributo associativo di partecipazione 10,00 €

Accompagna:

AEV Andrea Di Marcoberardino 3498027433

Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento . Tessera Federtrek (15€ ove non presente)

Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19

Per favore leggi con attenzione le raccomandazioni di FederTrek per partecipare all'escursione in tutta sicurezza:

http://www.federtrek.org/?p=3836#3n09i7t2r5e2k

Cervara di Roma 00020 Italy Luogo: Località Campaegli

Comune: Cervara di Roma (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: NoiTrek

Info Email: info@noitrek.it Info Line: 349 8027433 - 328 3712494 RomaNoiTrek

