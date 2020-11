Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Altopiano di Camposecco

Esplorando gli altipiani dei Monti Simbruini

Domenica 15 Novembre 2020 dalle 09:30 alle 15:30

Da piazzale di Campo dell'Osso (1580 m), dove avverrà l'incontro con la Guida, si prende il sentiero 673a fino al bivio con il sentiero 653. Da qui si procede per circa 2 chilometri fino all'imbocco del sentiero 663. Superata questa zona, si intraprende il sentiero 673c che conduce direttamente all'Altopiano di Camposecco. In questo scenario, in un atmosfera quasi desertica e dai tipici tratti carsici, si arriverà al Rifugio omonimo (1326 m s.l.m.). Dopo aver pranzato, si continuerà il percorso sul sentiero 673c attraversando la suggestiva Valle di Monte Autore, fino al bivio (1590 m) con il sentiero 673 che porta nuovamente a piazzale di Campo dell'Osso.

Località: Altopiano di Camposecco

Segnavia sentieri: 653/663/673

Difficoltà: E

Dislivello: 470 m

Lunghezza percorso: 15,5 km

Durata temporale: 6 H

Camerata Nuova 00020 Italy Luogo: Camposecco

Comune: Camerata Nuova (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Tracce nel Tempo - Adventure & Trek

Info Email: antonmariopieragostini@gmail.com Info Line: 351 850 9084 RomaTracce nel Tempo - Adventure & Trek

