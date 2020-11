Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Subiaco ...con Enjoy TRek

Domenica 15 Novembre 2020 dalle 09:00 alle 16:00

SUBIACO...ENJOY TREK



Subiaco, monastero di Santa Scolastica, monastero del Sacro Speco, Villa di Nerone, il suo laghetto (ultimamente rivalutato e considerato "i Caraibi" del Lazio) tutti luoghi straordinariamente affascinanti. Con l'escursione che proponiamo avremo la possibilità di conoscerli uno per uno e con l'aiuto della guida turistica ne conosceremo la storia e gli aspetti artistici come i grandiosi affreschi medievali del Sacro Speco, vero gioiello dell'arte italiana, conservatisi miracolosamente in modo quasi perfetto.Una proposta di escursione arricchita anche da aspetti culturali per conoscere e godere pienamente del nostro meraviglioso ambiente naturale.

C𝗔𝗥𝗔𝗧𝗧𝗘𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗖𝗛𝗘 𝗧𝗘𝗖𝗡𝗜𝗖𝗛𝗘

Lunghezza: 17 km

Dislivello Salita : m 500 m

Dislivello in discesa : 500 m

Tipo di terreno: asflato/sentiero

Durata escursione: 6 h

Livello di difficoltà: T/E

Tipologia: Macchine private

Escursione che non prevede difficoltà tecniche, adatta a tutte le persone con discreto allenamento fisico e equipaggiamento adeguato.

𝗖𝗢𝗦𝗔 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗥𝗘

Abbigliamento e scarpe da trekking (OBBLIGATORIE), bastoncini da trekking (non obbligatorio ma consigliato), abbigliamento antipioggia, felpa, torcia, pranzo al sacco, zaino, acqua (almeno 2 l a testa), piccolo snack e integratori a base di sali minerali.

VERRANNO ESCLUSI DALL'ESCURSIONE I PARTECIPANTI CHE NON ABBIANO L'EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO.



𝗔𝗣𝗣𝗨𝗡𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢

ore 09.00 - Subiaco (RM) presso il punto informativo in Largo Sodoma di fronte la pasticceria Panzini



𝗤𝗨𝗢𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘𝗖𝗜𝗣𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘

- 15 euro a persona

La quota comprende guida ambientale escursionistica associata AIGAE + guida turistica, polizza di assicurazione RC

𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗢𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜

DANIELA SIMIGLIANI (Guida AIGAE n. LA 397 nel Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche) Tel. 3388327117, danielasimigliani@gmail.comLUCA TEODORI (Guida turistica ), luca.teodori.rm@gmail.comP𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳.𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 SABATO 14 NOVEMBREL'attività viene svolta ai sensi della legge 4/2013



𝗟𝗜𝗡𝗘𝗘 𝗚𝗨𝗜𝗗𝗔 𝗗𝗜 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢

- Con i propri compagni di escursione si dovrà mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri. La mascherina andrà indossata nei momenti in cui non sarà possibile rispettare tale distanza.

- È vietato scambiarsi oggetti di qualsiasi tipo (cibo, acqua, bastoncini telescopici).

- L'appuntamento sarà dato direttamente sul luogo di partenza, essendo in questo periodo sconsigliato il car sharing tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Se non automuniti, tuttavia, potete informarvi con le guide sulla disponibilità di passaggi da parte di altri partecipanti, nel rispetto delle regole di distanziamento e sicurezza (max 3 persone per auto con mascherine indossate).

- Il pagamento della quota andrà effettuato consegnando alla guida l'importo esatto.

𝘓𝘢 𝘨𝘶𝘪𝘥𝘢 𝘴𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢 𝘪𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘶𝘭𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘰 𝘮𝘰𝘥𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘭'𝘪𝘵𝘪𝘯𝘦𝘳𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘴𝘵𝘰 𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘰 𝘪𝘯 𝘣𝘢𝘴𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘦𝘵𝘦𝘰, 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦𝘳𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘢𝘯𝘵𝘪.

Subiaco 00028 Italy Luogo: Monasteri benedettini e laghetto di San Benedetto

Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: EnjoyTrek

Info Email: danielasimigliani@gmail.com Info Line: 3388327117 Daniela RomaEnjoyTrek

Altre info su:Tag: escursioni