Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Jenne: tra storia e antiche leggende verso La Mola Vecchia

Sabato 14 Novembre 2020

Partendo dal centro del comune di Jenne, andremo a percorrere un sentiero suggestivo in cui non si potrà fare a meno di pensare alla storia che ha caratterizzato quel luogo: dagli Equi, passando per papa Alessandro IV, San Benedetto e i luoghi di culto vicini, il tutto immersi in un contesto naturale davvero molto particolare che approderà lungo un tratto del fiume Aniene nei pressi di un'antica e misteriosa mola.

Linee guida Anti Covid-19: ogni partecipante dovrà obbligatoriamente prenotarsi scrivendo un messaggio su questa pagina o inviando un messaggio su wapp, indossare mascherina, utilizzare gel igienizzante ed attenersi alle scrupolose indicazioni della guida, idonee alla protezione reciproca.

Dati tecnici:

Escursione di livello T, semplice ed adatta a tutti, della durata complessiva compresa tra le 4 e le 5 ore, dislivello negativo circa 300 mt.

Attrezzatura ed abbigliamento obbligatori

scarpe da trekking, acqua 2lt, copricapo, protezione solare,snack spezzafame, pranzo al sacco, occhiali da sole.



Consigliati: bastoncini telescopici, mantellina antipioggia, maglie di ricambio.

Luana Testa è guida ambientale escursionistica ai sensi della Legge n. 4/2013 iscritta in Aigae con tessera n. LA501 e guida del Parco dei Monti Simbruini.

Prenotazioni e info wapp 340/6365112

Jenne 00020 Italy Luogo: La Mola Vecchia

Comune: Jenne (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Guida ambientale escursionistica - Luana Testa

Info Email: testa.luana78@gmail.com Info Line: wapp 340 6365112 RomaGuida ambientale escursionistica - Luana Testa

