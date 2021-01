Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Il Bruciapanettoni a Cervara

Domenica 17 Gennaio 2021 dalle 09:00 alle 16:30

Andremo a smaltire i grassi di Natale a Cervara di Roma, gioiello del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini interamente inciso nella roccia, che prende il nome dai numerosi cervi che popolavano lo sperone roccioso oggi piedistallo del caratteristico borgo laziale.

La suggestiva bellezza dei paesaggi naturalistici del paese, si intreccia perfettamente con il suo patrimonio artistico, che grazie ai numerosi scultori di fama crearono un vero e proprio museo a cielo aperto.

Guida: GAE Giovanni Ronci.

Iscritto al Registro Nazionale AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche Tessera N° LA389, operante nel settore in base alla Legge 4/2013.

AEV Emanuela Testa 327 6207758per info e-mail: gotrekk@gotrekk.it

Difficoltà percorso: E

Lunghezza percorso: 12 Km

Dislivello: 400 mt

DURATA PERCORSO: circa 6 ore

VERRANNO ESCLUSI DALL'ESCURSIONE I PARTECIPANTI CHE NON ABBIANO L'EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO.

COSA PORTARE: Abbigliamento, scarpe da trekking bastoncini (facoltativi), giacca antipioggia, pranzo al sacco, zaino, acqua (almeno 1,5 lt a testa) e quanto altro si ritenga necessario.

IMPORTANTE: l'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da COVID-19 e come da Protocollo Operativo per le Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI - OBBLIGATORI:

- mascherine monouso

- guanti monouso

- gel disinfettante

- sacchetto per lo smaltimento dei DPI usati

ORA E LUOGO DELL'APPUNTAMENTO:

Ore 09:00 Cervara Parcheggio P.zzale Giovanni XXIIIL'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio della Guida, a causa di eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Soci € 12,00

Non Soci € 15,00

Comprensiva di polizza RC

Chi vuole usufruire della polizza infortuni giornaliera personale (compresa nella quota dell'escursione senza costi aggiuntivi), è pregato di comunicare, entro le ore 14:00 del venerdì antecedente l'escursione, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita via mail a gotrekk@gotrekk.it

I dati saranno trattati ai sensi del GDPR.

Cervara di Roma 00020 Italy Luogo: Centro storico

Comune: Cervara di Roma (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: GoTrekk

Info Email: gotrekk@gotrekk.it Info Line: Giovanni Ronci 348 0034055 RomaGoTrekk

Altre info su:Tag: visite guidate