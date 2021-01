Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

CiaspoleTrek - Colle Campitellino

Sabato 23 Gennaio 2021

Magnifico anello tra le faggete incantate dei Monti Simbruini. L'itinerario di oggi si snoda su un piacevole sentiero immerso nel fitto dei boschi tra piccole valli ed ampi pianori fino ad arrivare al COLLE CAMPITELLO, magnifico affaccio panoramico su questa parte del parco. In questo periodo la neve renderà tutto ancora più speciale e suggestivo e ci sembrerà di camminare in uno sperduto angolo di paese del nord europa! Escursione da non perdere adatta anche a chi alle prime armi con le ciaspole.E' POSSIBILE AFFITTARE CIASPOLE E BASTONCINI AL COSTO DI 10 EURO – SPECIFICARLO NEL MODULO DI PRENOTAZIONE ALLA SEZIONE "NOTE" GUIDA: Mauro Cappelletti (guida AIGAE LA444 operante ai sensi della legge 4/2013) Per info tecniche tel. 333 4505059 anche tramite Whatsapp cliccando qui: https://wa.me/message/4ZF5VDJX4PSVJ1 (non per prenotarsi – per le prenotazioni leggere più sotto)DIFFICOLTÀ PERCORSO: Escursionistico (E – riferimento alla tabella CAI al link https://it.wikipedia.org/wiki/Escursionismo#Italia )

LUNGHEZZA PERCORSO: 11 km

DISLIVELLO: 450 mt

DURATA PERCORSO: circa 6 ore + pausa pranzo

PRESENZA GUADI: no E' CONSENTITO PORTARE ANIMALI AL SEGUITO COSA PORTARE:

Abbigliamento e scarpe da trekking, bastoncini da trekking, abbigliamento antipioggia, torcia o lampada frontale, pranzo al sacco, zaino, acqua (almeno 1,5 lt a testa), fischietto, piccolo snack e integratori a base di sali minerali.

DISPOSITIVI ANTI-COVID19 OBBLIGATORI: mascherina chirurgica, gel igienizzante e guanti monouso, nonché ogni altro dispositivo reso obbligatorio dalla normativa e sul loro corretto utilizzo

IN CASO DI PRESENZA DI GUADI PORTARE: stivali in gomma,o sandali da scoglio, o vecchie scarpe da ginnastica per attraversare i guadi, calzini di ricambio, asciugamano ORA E LUOGO DELL'APPUNTAMENTO: ore 9 a CAMPO DELL'OSSO LIVATA (RM) di fronte a ristorante CRISTALLO DI NEVE (il luogo esatto verrà comunicato privatamente al momento dell'iscrizione) LEGGERE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO DI ESCURSIONE AL LINK https://www.camminesploratori.com/per-partecipare/ QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

15 euro

6 euro per ragazzi sotto i 14 anni non compiutiE' POSSIBILE AFFITTARE CIASPOLE E BASTONCINI AL COSTO DI 10 EURO – SPECIFICARLO NEL MODULO DI PRENOTAZIONE ALLA SEZIONE "NOTE"Accettiamo pagamenti con carta; si può pagare in contanti ma portateli spicci, perché non possiamo dare restoLa quota comprende guida in escursione sopra riportata con guida ambientale escursionistica provvista in quanto associata AIGAE di polizza di responsabilità civile professionale con massimale di 5000000 di euro a sinistro, polizza infortuni giornaliera per ogni partecipante (vedere dettagli sul sito https://www.camminesploratori.com/.../Polizza-infortuni... ), assistente di supporto, sopralluogo di verifica effettuato qualche giorno prima sul percorso prestabilito. PER PRENOTARSI:Compilare il modulo https://www.camminesploratori.com/modulo-escursioni/ in tutte le sue parti, entro le ore 18,00 del giorno precedente l'escursione; il modulo è idoneo per 1 adulto e max 3 minori a carico; per famiglie, gruppi di amici, ecc. l'operazione va ripetuta individualmente. In caso di intolleranze alimentari, allergie, o per qualunque altra esigenza particolare, si deve segnalare nelle note del form di prenotazione. Invieremo conferma VIA MAIL (controllare la cartella SPAM) ENTRO LE 24 ORE. Per qualunque problema circa le prenotazioni contattare il 3314341365 (Whatsapp: https://wa.me/message/EU2WQGMLIS3WN1 ) RACCOLTA PUNTI DEL CAMMINESPLORATORE: Ogni dieci escursioni una è gratuita!

Maggiori info su https://www.camminesploratori.com/promo/ ELENCO COMPLETO DELLE ESCURSIONI SU

https://www.camminesploratori.com/gli-eventi/Metti "mi piace" alla nostra pagina ufficiale https://www.facebook.com/camminesploratori/

Iscriviti al gruppo della nostra comunità https://www.facebook.com/groups/camminesploratori/ PER INFO DI CARATTERE GENERALE contattare il 331 4341365 anche whatsapp o Telegram NO SMS CHI VUOLE RICEVERE LA NOSTRA NEWSLETTER PUÒ ISCRIVERSI:

– Alla nostra mailing list tramite questo link https://www.camminesploratori.com/newsletter/

– Al nostro canale Telegram https://t.me/camminesploratorieventiI dati verranno utilizzati ai sensi del nuovo GDPR (Privacy Policy: https://www.iubenda.com/privacy-policy/40510539/legal...) e in relazione allo scopo esclusivo dell'organizzazione dell'escursione. Può essere richiesta la cancellazione, revisione o modifica in ogni momento

Subiaco 00028 Italy Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: I Camminesploratori - Escursioni gite e cammini



Altre info su:Tag: escursioni