Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Ciaspolata tra i faggi del Parco dei monti Simbruini con Nomos Trek

Domenica 17 Gennaio 2021 ore 09:15

Torniamo sulla neve e lo facciamo nello scenario del parco regionale dei monti Simbruini il piu' grande della regione.

❄❄Tra i maestosi faggi un percorso adatto a tutti, anche a chi è alla prime armi con le ciaspole, ci porterà in un punto panoramico d'eccezione (non a caso chiamato Le Vedute) e con un ultimo sforzo raggiungeremo la super panoramica vetta del monte Autore (1855 metri) ⛄

➖ Diff. T/E Km 9 circa Dislv. 350 m ➖

🔴Per questo periodo ci saranno delle semplici ma importanti regole da rispettare per partecipare alle nostre uscite

Eccole in dettaglio:

⛔NON si potrà partecipare all' escursione per una qualsiasi delle seguenti ragioni:

✅se prima di una escursione si lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre oltre i 37.5 °C), tosse, raffreddore

✅se si ha avuto contatti con persone affette da COVID-19 nei 15 giorni precedenti l'escursione

✅Le escursioni saranno a numero chiuso con prenotazione obbligatoria

✅Dovrete essere muniti di mascherina e gel disinfettante

✅Con i propri compagni di escursione si dovrà sempre mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri. La mascherina andrà indossata nei momenti in cui non è possibile rispettare tali distanze

✅ I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori, pena la decadenza del rapporto di affidamento e l'eventuale responsabilità degli stessi

✅È fortemente sconsigliato il car sharing, ovvero dividere il viaggio con chi non sia un familiare o un convivente. Per cui gli appuntamenti saranno direttamente nel luogo della partenza

✅E' vietato scambiarsi oggetti di qualsiasi tipo (cibo, acqua, bastoncini telescopici, smartphone, etc. etc.)

Se si dovesse starnutire è obbligatorio coprire la bocca con un braccio

✅La guida verificherà il rispetto delle condizioni di partecipazione all'inizio dell'escursione e potrà prendere decisioni insindacabili per il rispetto delle condizioni di sicurezza

✅Quote sociali: dovrete inserire in una busta da lettera la quota precisa che verrà ritirata all'inizio dell'escursione

✅Il socio ha letto e approva il sopraindicato elenco di misure di sicurezza. Si impegna a metterlo in atto in occasione dell'escursione in data odierna.

📍COSA PORTARE: Scarponcini da trekking in goretex a collo alto (no moon-boot e doposci) pantaloni trekking invernali o tuta da neve (no jeans); acqua a sufficienza, pranzo al sacco...🍔

📍APPUNTAMENTO h 9.15 ⏰ direttamente a Campo dell'Osso (lato dx ristorante Cristallo di neve)

Fate colazione a Livata dove ci sono i bar

Strada consigliata A24/uscita Vicovaro-Mandela, poi indicazioni Subiaco e Monte Livata 🚗

📍QUOTA SOCIALE:💰

📍Escursione 10 € + Tessera Nomos Trek in corso di validità.

Affitto ciaspole in loco 10€ 🐾

Ricordate di inserire in una busta, la quota precisa di partecipazione. Questa verrà ritirata all'inizio dell'escursione (se non avete una busta va bene un foglio di carta ripiegato). Sulla busta andranno indicati nomi e cognomi dei partecipanti e la somma contenuta.

Per i non tesserati inviare comunicazione via tel/sms etc. con i propri dati (nome/cognome, luogo e data di nascita e cf) entro le 18 del giorno precedente

📍Il solo "Parteciperò" messo all'evento non sarà preso in considerazione se non si è poi contattata la guida.

📍INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: (preferibilmente whatsapp)

Guida Marco Marini tel 3478247257 📞

Marco Di Nucci tel 3383152734📞

📍L'iniziativa è riservata ai soci in regola con l'iscrizione relativa all'anno 2020 ed in possesso della relativa tessera. Le Guide si riservano il diritto insindacabile di modificare il programma stabilito in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da rendere pericoloso l'itinerario, in caso di impraticabilità di un sentiero, in caso di impossibilità di un partecipante a continuare l'escursione per problemi fisici e/o psicologici.

📍Si prega inoltre di avvertire gli accompagnatori della presenza di eventuali patologie, o di problematiche che potrebbero manifestarsi nel corso dell'escursione, grazie per la collaborazione

Subiaco 00028 Italy Luogo: Campo dell'Osso

Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Nomos trek

Info Email: Marco Marini Info Line: Marco Marini 3478247257 RomaNomos trek

