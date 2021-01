Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

AntropoTrekking Esperienziale ciaspolata e costruzione dell’ IGLU

Da Giovedì 14 a Venerdì 15 Gennaio 2021 dalle 10:00 alle 16:00

Trekking Antropologico Esperienziale e Laboratori in EcoAntropologia con Costruzione Iglu

Come ogni anno quando le vette dei nostri splendidi Appennini si illuminano con un superbo manto nevoso organizziamo questa interessante uscita di Trekking Antropologico che ha come tema la costruzione di un Iglù.

Da bravi antropologi abbiamo negli anni imparato a realizzare dei veri Iglù come nella tradizione Inuit, attingendo ad osservazione diretta durante le nostre esperienze antropologiche sul campo ed ispirandoci a "Nanook of North" l'importante Etnografia in cui venne spiegata per la prima volta la corretta realizzazione di una struttura abitativa artica.

La giornata prevede uno stupendo trekking sulla neve da località da definire in relazione alle condizioni del manto nevoso adatte alla realizzazione di un Iglù; ma molto probabilmente sarà il percorso che si dipana da Campo dell'Osso verso Monte Autore dove ogni anno realizziamo in questo suggestivo anfiteatro naturale la nostra splendida iniziativa.

Nei cammino di Sabato e Domenica non vi condurremo soltanto in un semplice trekking, sarà un Laboratorio Formativo di AntropoEcologia in cui sarete guidati in una serie di Tecniche Esperienziali e Pratiche Esistenziali.

In questa Avventura nella Natura e nell'Anima saremo guidati da Damiano Tullio, Guida Federtrek ma soprattutto Antropologo Culturale specializzato in Eco Antropologia Esistenziale, ed Alpinista che negli ultimi anni ha sviluppato i suoi studi analizzando il ruolo della Natura come elemento Esistenziale costitutivo nella crescita emotiva dell'individuo, questo approccio è riconosciuto come metodo formativo all'interno di contesti scolastici ed universitari ed adoperato anche in diverse aree aziendali e terapeutiche.

Sotto la tiepida luce del sole invernale si svolgerà il nostro Cammino di Antropologia Esistenziale in cui utilizzeremo numerose tecniche di cui citamo solo alcune tipologie: Forestbathing, Biofilia, AntropoEcologia, sperimentazioni percettive sensoriali di Tecniche Gourdjieff, Trataka e Mindfoulness Immaginale che pongono sempre in rapporto diretto l'incontro fra Uomo e Natura, che in un orizzonte simbolico porta con se le serie contrapposizioni dell'Essere e gli scontri ideologici fra le proiezioni di: Materialismo e Spirtito, Comodità e Paura, Immobilità e Movimento, Passività e Scoperta, Illusione e Vita Vera.

Diff Percorso : E

Durata: 1 Ora andata e 1 Ora ritorno

4 Ore realizzazione Iglù

Dislivello: m 200

Modalità:

Il primo appuntamento è è alle ore 10.00 presso il punto che vi comunicheremo via mail una volta effettuata l'iscrizione. La località scelta sarà profondamente determinata dalle condizioni meteo e dalla qualità dello strato nevoso.

Ritorno previsto per le ore 17.00

Prenotazioni: Per fini organizzativi accoglieremo le prime adesioni pervenute entro il 5 Gennaio

Riterremo la prenotazione valida soltanto attraverso conferma via mail al nostro indirizzo di posta elettronica :info@antropostudio.org

Dettagli

Come tutte le nostre iniziative formative, per mantenere uno standard qualitativo etico e sostenibile nei confronti dei luoghi protetti in cui ci rechiamo il numero di partecipanti è a numero chiuso, prenderemo in considerazione le prime 10 richieste di partecipazione.

La quota di partecipazione per la giornata è di 35Euro per gli adulti e 25 Euro per i ragazzi

(incluse le attrezzature che vi forniremo)

Nella quota di partecipazione non è incluso il tesseramento e l'assicurazione Federtrek di 15 Euro annuali, che potrete utilizzare nelle attività della nostra Associazione Antropostudio e in tutte le altre Associazioni Affiliate per la durata di un anno.

In caso di assenza non comunicata 48 ore prima dell'evento, i partecipanti dovranno comunque versare la quota di partecipazione intera.

Attestati

Facendo parte di un ampio progetto formativo di Eco Antropologia, su richiesta possiamo fornire ai frequentanti un attestato di partecipazione al laboratorio svolto insieme.

Cosa Portare ed Indossare per le attività escursionistiche

L'elemento fondamentale per un'escursione in sicurezza sono un buon paio di scarpe da trekking o da avvicinamento, preferibilmente con suola in vibram.

Vestiario adatto alla stagione; pantaloni lunghi, maglietta di cotone o traspirante, pile, guscio e mantella in caso di pioggia (in montagna è sempre bene vestirsi a strati traspiranti da poter togliere o rimettere in caso di caldo o freddo). Doppio paio di calzettoni di riserva ed un piccolo cambio in caso di pioggia da lasciare in auto.

In questo caso sono essenziali guanti adatti alle attività su neve , preferibilmente in Gore Tex.

Da mettere nello zaino:

cappello con visiera in caso di sole eccessivo, e berretto pesante in caso di vento freddo, una macchinetta fotografica ed un binocolo per catturare l'istante dell'avvistamento della fauna locale.

Consigliati ma non necessari i bastoncini telescopici per una migliore progressione in salita ed in discesa

La Fauna

Durante il trekking consigliamo vivamente di portare binocolo e macchinetta fotografica, nel percorso scelto è possibile fare l'avvistamento di cervi e caprioli, ed essendo questo il periodo di risveglio dal letargo con fortuna potremmo anche ammirare da lontano il furtivo passaggio dell'orso bruno marsicano.

Ricordiamo che la nostra Associazione è partner ufficiale con il Montura Store di Roma, qualora aveste bisogno di qualunque tipo di capo di abbiigliamento tecnico, calzature, zaini e materiali per questa esperienza, mostrando la tessera Socio Antropostudio avrete uno sconto speciale ed un personale altamente qualificato per consigliarvi nel migliore dei modi nella vostra scelta.

Info e Contatti: Associazione Antropostudio, Viale del Lido 62

00122 Ostia (Roma), www.antropostudio.org, info@antropostudio.org

Subiaco 00028 Italy Luogo: Monte Livata

Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Antropostudio



Altre info su:Tag: escursioni