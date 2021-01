Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Con le ciaspole nel Monte Crepacuore 1997 mt

Giovedì 14 Gennaio 2021 dalle 07:00 alle 16:00

Ciaspole nel Monte Crepacuore 1997 mt

TIPOLOGIA: ESCURSIONE GIORNALIERA CON LE CIASPOLE

Dislivello: 650 MT

Difficoltà: E

Lunghezza: 14 KM

Durata: 7 ore

Da Campocatino lungo il Sentiero dei Fiori con le ciaspole - Possibilità di nologgiare le ciaspole 10 € Dal Piazzale di Campocatino ciaspolando tra la neve si attraversa la piana arrivando ad un bivio dove inizia il sentiero dei fiori, e da li giù per la discesa che si perde nella faggeta per proseguire alla fonte del Pozzotello che tramite un percorso panoramico di cresta ci porta in cima al Monte Crepacuore. Il ritorno per la sella del Pozzotello fino alla piana di Campo Catino.

L'ASSOCIAZIONE TUARANTREKK IN OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI RICHIEDE AI PROPRI PARTECIPANTI DI RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LA DISTANZA MINIMA INTERPERSONALE DI ALMENO 2 METRI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ESCURSIONE E DI DOTARSI DI DISPOSITIVI DPI

COSA PORTARE:

Abbigliamento e scarponi da trekking adeguati alla stagione, antipioggia, antivento, felpa, bastoncini telescopici, ciaspole, pranzo al sacco, acqua almeno 2 lt Macchina fotografica. Da tenere sempre nello zaino una lampada frontale e un mini kit di primo soccorso.

LE QUOTE:

€ 10,00 contributo associativo al trekking

€ 8,00 Di cui 5€ iscrizione/rinnovo tessera associativa e polizza assicurativa annuale CSEN. E 3€ spedizione tessera all'indirizzo riportato nel modulo.

€ 10,00 noleggio ciaspole Scaricare il modulo di tesseramento dal sito internet www.TuaranTrekk,it presentandolo il giorno dell'escursione già compilato

APPUNTAMENTO:

ore 07:00 Bar Meo Pinelli. Piazza di Cinecittà, davanti la Metro A Subaugusta.

ore 08:30 Davanti il Bar Ristorante DA LUCIANA Campo Catino FR

ore 09:00 Inizio Escursione

INFO E PRENOTAZIONI:

Guida Escursionistica CSEN: Fabrizio Sabatini- cell. 333 9439937 Tessera n° 1132826Info e prenotazioni: comunicazione telefonica al numero di riferimento della Guida indicato; tramite whatsapp indicando nome e cognome e tessera assicurativa TuaranTrekk



TRASPORTO:

Auto proprie (l'autista non paga la benzina e l'autostrada).N.B. La guida si riserva di annullare o modificare l'escursione programmata, a causa di eventi o imprevisti che possano pregiudicare l'incolumità dei singoli o del gruppo.

Verranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento.Sito Internet: www.TuaranTrekk.it

Luogo: Monte Crepacuore

Provincia: Frosinone Regione: Lazio

Organizzatore: TuaranTrekk

Info Line: Fabrizio Sabatini - 333 9439937

Altre info su:Tag: escursioni