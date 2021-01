Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Ciaspolando in Valle Granara

Giovedì 14 Gennaio 2021 dalle 09:00 alle 15:00

Partiremo dall'inizio della Valle Granara in uno degli splendidi scenari del Parco Regionale dei Monti Simbruini immergendosi in una fiabesca valle circondata da boschi che si inerpicano fino a circa 1800 metri i quota arrivando prima ad un fontanile sommerso dalla neve e poi salendo su un balcone a 1770 metri sulla Valle Roveto in Abruzzo con sullo sfondo il Velino e la Maiella, da qui si ritorna per un anello al punto di partenza passando per il valico di Serra San Antonio da dove solitamente gli escursionisti partono per il Monte Viglio.

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza: 7 km

Dislivello: 500 metri

Durata: 4-5 ore

Difficoltà: E escursionistico

Tipologia escursione: anello

Appuntamento: Filettino ingresso paese ore 9

Informazioni e prenotazioni: Giuliano Della Posta 3473215279

Contributo associativo di partecipazione euro 15

Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento Federtrek e tessera obbligatoria che si può fare il giorno dell'escursione al costo di 15 euro con validità di 365gg dalla data di emissione.

Filettino 03010 Italy Luogo: Val Granara

Comune: Filettino (FR)

Provincia: Frosinone Regione: Lazio

Organizzatore: NoiTrekk

Info Line: Giuliano Della Posta 3473215279

