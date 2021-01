Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Ciaspolando a Monte Livata

Domenica 17 Gennaio 2021 dalle 09:00 alle 15:00

Dopo la pausa del Natale torneremo a smaltire i mega pranzi e cene nei boschi di Monte Livata in uno scenario invernale diverso, partendo dal piazzale del centro del comprensorio montano da dove partono innumerevoli sentieri arrivando sul belvedere di Monte Calvo a 1591 m e da qui andremo ad intercettare la Valle Maiura per arrivare dopo un'area pic-nic a Campo dell'Osso per tornare su un percorso ad anello al punto di partenza.

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza: 9.5 km

Dislivello: 450 m

Durata: 4-5 ore

Difficolta': E escursionistico

Tipologia escursione: anello

Appuntamento unico sul posto:

piazzale di Monte Livata ore 9

Per informazioni e prenotazioni:

Giuliano Della Posta 3473215279

Per le altre escursioni visitare il sito internet www.noitrek.it

Contributo associativo di partecipazione euro 15

Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento Federtrek e tessera obbligatoria che si può fare il giorno dell'escursione al costo di 15 euro con validità di 365gg dalla data di emissione.

Rispettare le norme sanitarie anti Covid con le mascherine e il distanziamento anche durante il trekking.

Subiaco 00028 Italy Luogo: Monte Livata

Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: NoiTrek

Info Line: Giuliano Della Posta 3473215279⁸

Altre info su:Tag: escursioni