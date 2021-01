Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sulla Neve di Monte Calvo

Domenica 17 Gennaio 2021

In bilico, sulle morbide creste dei Monti Simbruini. L'incanto della faggeta ammantata dalla neve. Nel cuore dell'area protetta più vasta della regione Lazio, saliamo la cima di Monte Calvo attraverso un inaspettato percorso panoramico dalla stazione montana di Campaegli. Sulla via di ritorno, per chi vorrà, andremo a far visita al borgo degli artisti di Cervara di RomaGrado di difficoltà: EAI medio

Km 10 dislivello 300 metri QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15 euro

Noleggio Ciaspole: 10 euro INFO E PRENOTAZIONI:

Guida Aigae Coordinamento Lazio, Francesco Palladino 348 9139438 soundtrekking10@gmail.com COSA PORTARE: Zaino da 30 litri, scarponi da trekking, ciaspole, strati termici (pile), mantella anti pioggia, giacca a vento, cappello, borraccia per l'acqua (1,5 litri almeno) e pranzo al sacco. Si suggeriscono: snack e bastoncini da trekking.

Cervara di Roma 00020 Italy Comune: Cervara di Roma (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Sound Trek

Info Email: soundtrekking10@gmail.com Info Line: 348 9139438 RomaSound Trek

