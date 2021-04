Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Baby Trekking - Il sentiero del Volubro

Impariamo a conoscere la natura!

Domenica 11 Aprile 2021 dalle 10:30 alle 13:30

Un itinerario adatto ai bambini che si immerge tra i bellissimi boschi di faggio del Parco e percorre i vasti pascoli. Durante il piacevole cammino osserveremo il Volubro Nuovo, il Pozzo della Creta Rossa ed il Pozzo della Neve; inoltre parleremo degli "abitanti del Parco" e di come si nutrono e vivono all'interno dell'area protetta e scopriremo tante curiosità sulla natura!

Zaini in spalla bambini, la natura è ad un passo!



DETTAGLI SULL'EVENTO

Difficoltà: T/E (Turistico / Escursionistico)

Distanza: 6 Km

Dislivello: 125 metri

Tempi: 3 ore (soste non comprese)

Costo: 15 euro - 10 euro bambine/i (la quota comprende servizio guida e assicurazione RCT)

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali.

In caso di neve si utilizzeranno le ciaspole (I PREZZI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI PER IL NOLEGGIO DELLE CIASPOLE E BASTONCINI)

IMPORTANTE:

L' escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da COVID-19.

La guida che vi accompagnerà in escursione è Samuele Giancarlini associato AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

PARTECIPARE è FACILE

Chiama il 334 8302603 (anche WhatsApp - Telegram) oppure sniproad@gmail.com (scrivendo il nome dell'evento).

PUNTO DI RITROVO

Ore 10:00 presso il punto di incontro inviato dalla guida tramite WhatsApp - Telegram.

INFORMAZIONI TECNICHE

Abbigliamento consigliato a strati: Scarponcini alti da trekking, pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante, softshell (anti-vento).

Equipaggiamento: All' interno dello zaino: Acqua, barrette energetiche, frutta, guanti impermeabili termici, berretto di lana, poncho, pile, occhiali da sole, bastoncini da trekking, ghette, crema solare, berretto di lana. E' consigliato, da tenere in automobile, un cambio abiti asciutto e scarpe.

Jenne 00020 Italy Luogo: Fondi di Jenne

Comune: Jenne (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Samuele Giancarlini

Info Email: sniproadtrekking@gmail.com Info Line: 3348302603 RomaSamuele Giancarlini

