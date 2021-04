Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Anello delle Cascate

Il rilassante scorrere delle acque

Sabato 17 Aprile 2021 dalle 10:00 alle 15:00

Partiremo da Vallepietra, bellissimo borgo arroccato su di un crostone di roccia, e percorreremo il sentiero tra corsi d'acqua e cascate dove il suono delle acque che scorrono tra i fitti boschi del Parco renderanno l'itinerario ancor più piacevole e rilassante.

Arrivati alla base delle Cascate delle Vaglie, dopo una sosta FOTO-STOP, proseguiremo superando pozze d'acqua e cascatelle in un paesaggio fiabesco.

Avanzeremo salendo i tornanti del sentiero fino a raggiungere Fonte delle Vaglie, dove effettueremo una breve sosta per poi, zaini in spalla, continuare in direzione Vallepietra. Il panorama in questo punto sarà mozzafiato ed osserveremo il Monte Viglio, Monte Tarino, Crepacuore ed il Santuario della Santissima Trinità. Ammirata la panoramica, il sentiero scende, e ci porterà fino a Fonte delle Donne dove effettueremo l'ultima sosta, prima di rientrare a Vallepietra.















•DETTAGLI SULL'EVENTO

Difficoltà: E (Escursionistico)

Distanza: 10 Km

Dislivello: 550 metri

Durata: 5 ore

Costo: 15 euro (la quota comprende servizio guida e assicurazione RCT )

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali.•La guida che vi accompagnerà in escursione è Samuele Giancarlini associato AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche•PARTECIPARE è FACILE

Chiama il 334 8302603 (anche WhatsApp) oppure sniproad@gmail.com (scrivendo il nome dell'evento).

Inoltre sarà inviato via e-mail il regolamento di partecipazione all'escursione, che ogni partecipante dovrà portare stampato al ritrovo dell'escursione, da firmare in presenza.IMPORTANTE:

L' escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da COVID-19.•NUMERO DI PARTECIPANTI:

Escursione con numero limitato di 10 partecipanti.•PUNTO DI RITROVO

Ore 9:30 nel parcheggio vicino al punto di partenza, La posizione verrà inviata tramite WhatsApp - Telegram al momento della conferma.

•INFORMAZIONI TECNICHE

Abbigliamento consigliato a strati: Scarponcini alti da trekking, pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante, softshell (anti-vento).

Equipaggiamento: All' interno dello zaino: Acqua secondo necessità, barrette energetiche, frutta, cappellino con visiera, poncho, pile, occhiali da sole, bastoncini da trekking, ghette, crema solare, repellente insetti, fazzoletti di carta. PRANZO AL SACCO

Vallepietra 00020 Italy Luogo: Vallepietra

Comune: Vallepietra (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Samuele Giancarlini

Info Email: sniproadtrekking@gmail.com Info Line: 3348302603 RomaSamuele Giancarlini

Altre info su:Tag: escursioni