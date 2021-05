Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Anello di Prataglia

Il profumo della Primavera

Sabato 8 Maggio 2021 dalle 09:30 alle 14:30

Itinerario escursionistico molto bello sia dal punto di vista panoramico, culinario ed anche da quello naturalistico e storico.

Partiremo percorrendo il sentiero Coleman, lasciandoci alle spalle l'osservatorio e la locanda (offre ottimi pasti!!) inizieremo ad osservare stupendi panorami che spaziano dal confine abruzzese al Mar Tirreno. Passo dopo passo, proseguiremo verso un tratto boschivo che conduce verso antichi ruderi di un castello che un tempo dominava la Valle dell'Aniene. Dopo un FOTO-STOP con briefing della guida, procederemo immersi in un bosco fino alla Fonte Martino, 900 metri. I tornati della mulattiera ci indicano la salita verso i 1075 metri della sella, ammirato lo stupendo panorama, riprendiamo il sentiero in direzione dell'osservatorio.







IMPORTANTE:

L' escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da COVID-19.

DETTAGLI SULL'EVENTO

Difficoltà: E ( Escursionistica )

Distanza: 12 Km

Dislivello: 500 metri

Costo: 15 euro (la quota comprende servizio guida e assicurazione RCT).

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali.

La guida che vi accompagnerà in escursione è Samuele Giancarlini associato AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

PARTECIPARE è FACILE

Chiama il 334 8302603 (anche WhatsApp/ Telegram) oppure sniproad@gmail.com (scrivendo il nome dell'evento).

PUNTI DI RITROVO

Ore 9:00 nel parcheggio vicino al punto di partenza, La posizione verrà inviata tramite WhatsApp al momento della conferma.

INFORMAZIONI TECNICHE

Abbigliamento consigliato a strati: Scarponcini alti da trekking, pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante, softshell (anti-vento).

Equipaggiamento: All' interno dello zaino: Acqua, barrette energetiche, frutta, guanti, berretto di lana, poncho, pile, occhiali da sole, bastoncini da trekking, ghette, crema solare, berretto di lana. E' consigliato, da tenere in automobile, un cambio abiti asciutto e scarpe

Cervara di Roma 00020 Italy Luogo: Prataglia

Comune: Cervara di Roma (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Samuele Giancarlini

Info Email: sniproadtrekking@gmail.com Info Line: 3348302603 Roma

Altre info su:Tag: escursioni