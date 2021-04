Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Notturna sulla neve di Maggio

Sabato 1 Maggio 2021 ore 20:00

Dite la verità: quanti di voi hanno mai partecipato ad una ciaspolata notturna sulla bella neve di Maggio?

Avete la possibilità di vivere questa esperienza!

Questa escursione con le ciaspole, si svolgerà seguendo un percorso ad anello che da Campo Staffi giungerà fino ad un piccolo al rifugio e proseguirà attravesando i pianori carsici Simbruini risalendo dalla faggeta per tornare poi al punto di partenza.

La notte ed il manto nevoso brillante contribuiranno a rendere magica l'atmosfera che ci accompagnerà nel cammino.

Il percorso si snoda per circa 10km complessivi con un dislivello medio di circa 350MT. Livello escursionistico EI.

Attrezzatura obbligatoria:

abbigliamento da neve, scarponcini impermeabili, guanti, cappello,ciaspole, lampada frontale o torcia.

Zaino, acqua 2lt, snack, frutta secca.Attrezzatura consigliata: un cambio di calze e maglie da lasciare in auto.Linee guida anti Covid: per partecipare all'escursione è obbligatorio prenotarsi.

Ogni partecipante dovrà sottoscrivere il regolamento, che verrà inviato al momento della prenotazione e sottoscritto prima di iniziare l'attività e dovrà portare con se gel igienizzante e mascherina protettiva. Luana Testa é Guida del Parco dei monti Simbruini e guida associata Aigae con tessera n LA501, Attestato Blsd e primo soccorso outdoor.

La guida si riserva la facoltà di escludere eventuali partecipanti dall'escursione che non abbiano l'attrezzatura indicata e di annullare l'evento .Possibilità di noleggiare le ciaspole in loco.

Info costi e prenotazioni al n.340/6365112.

Filettino 03010 Italy Luogo: Campo Staffi

Comune: Filettino (FR)

Provincia: Frosinone Regione: Lazio

Organizzatore: Guida ambientale escursionistica - Luana Testa

Info Email: testa.luana78@gmail.com FrosinoneGuida ambientale escursionistica - Luana Testa

Altre info su:Tag: incontri a tema