Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Lungo la via dei Lupi

Camerata vecchia e l’altopiano di Camposecco

Sabato 22 Maggio 2021 dalle 09:30 alle 17:00

Una bellissima escursione ricca di spunti interessanti nel Parco Regionale dei Monti Simbruini. Percorreremo la Via dei Lupi, un cammino dedicato al predatore simbolo della natura selvaggia. Visiteremo la chiesa di Santa Maria delle Grazie, immersa tra i boschi e meta di pellegrinaggi e proseguiremo per le rovine della città morta di Camerata Vecchia con il suo splendido arco del XVI secolo scavato nella roccia e i suoi suggestivi panorami su valli e montagne ammantate di verdi boschi.

Attraverseremo infine il pianoro carsico di Camposecco, probabilmente il più bell'altipiano dei monti Simbruini, ricco di fenomeni carsici e circondato da estese faggete. Questo sito è stato scelto come set per i famosi film con Bud Spencer e Terence Hill, lo chiamavano Trinità e continuavano a chiamarlo Trinità!

Il Parco dei monti Simbruini è la più grande area protetta del Lazio, famoso per i suoi immensi boschi, i suoi pianori, la ricchezza d'acqua, è probabilmente culla del monachesimo occidentale e ospita una fauna ed una flora straordinarie!

GUIDA: Alessandro Ammann (guida ambientale escursionistica LAGAP n. 338 operante ai sensi della legge 4/2013) tel. 339 711 6706 (solo per info sulle escursioni; per le prenotazioni leggere più sotto)

DIFFICOLTÀ PERCORSO: Escursionistico (E – riferimento alla tabella CAI al link https://it.wikipedia.org/wiki/Escursionismo#Italia )

LUNGHEZZA PERCORSO: 16 km

DISLIVELLO: 650 mt

DURATA PERCORSO: circa 7 ore + pausa pranzo

PRESENZA GUADI: no

E' CONSENTITO PORTARE ANIMALI AL SEGUITO AL GUINZAGLIO

COSA PORTARE:

Abbigliamento e scarpe da trekking, bastoncini da trekking, abbigliamento antipioggia, torcia o lampada frontale, pranzo al sacco, zaino, acqua (almeno 1,5 lt a testa), fischietto, piccolo snack e integratori a base di sali minerali.

DISPOSITIVI ANTI-COVID19 OBBLIGATORI: mascherina chirurgica, gel igienizzante e guanti monouso, nonché ogni altro dispositivo reso obbligatorio dalla normativa e sul loro corretto utilizzo

IN CASO DI PRESENZA DI GUADI PORTARE: stivali in gomma,o sandali da scoglio, o vecchie scarpe da ginnastica per attraversare i guadi, calzini di ricambio, asciugamano

ORA E LUOGO DELL'APPUNTAMENTO: ore 9.30 a Camerata Nuova (RM) (il luogo esatto verrà comunicato privatamente al momento dell'iscrizione)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

15 euro

6 euro per ragazzi sotto i 14 anni non compiuti

Accettiamo pagamenti con carta; si può pagare in contanti ma portateli spicci, perché non possiamo dare resto

La quota comprende guida in escursione sopra riportata con guida ambientale escursionistica provvista in quanto associata LAGAP di polizza di responsabilità civile professionale con massimale di 5000000 di euro a sinistro, polizza infortuni giornaliera per ogni partecipante, assistente di supporto, sopralluogo di verifica effettuato qualche giorno prima sul percorso prestabilito.

PER PRENOTARSI:

Compilare il modulo https://www.camminesploratori.com/modulo-escursioni/ in tutte le sue parti, entro le ore 18,00 del giorno precedente l'escursione; il modulo è idoneo per 1 adulto e max 3 minori a carico; per famiglie, gruppi di amici, ecc. l'operazione va ripetuta individualmente. In caso di intolleranze alimentari, allergie, o per qualunque altra esigenza particolare, si deve segnalare nelle note del form di prenotazione. Invieremo conferma VIA MAIL (controllare la cartella SPAM) ENTRO LE 24 ORE. Per qualunque problema circa le prenotazioni contattare il 3314341365 (Whatsapp: https://wa.me/message/EU2WQGMLIS3WN1 )

Camerata Nuova 00020 Italy Luogo: Camerata vecchia

Comune: Camerata Nuova (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Alessandro Ammann

Info Email: info@camminesploratori.com Info Line: 3397116706 Roma

