Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Anello di Campaegli e Campo Buffone

Domenica 23 Maggio 2021 dalle 09:00 alle 14:00

Un bellissimo percorso ad anello con continui saliscendi tra le faggete e i pianori carsici ancora innevati del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Si parte da Livata per immergerci subito nel bosco incantato e con diversi saliscendi, tra radure

e faggete, si raggiunge la località di Campaegli, uno dei Pianori Carsici più famosi dei Simbruini. Si prosegue il nostro anello attraversando un altro di questi pianori: Campo Buffone per poi tornare alle nostre macchine.

DETTAGLI SULL'EVENTO

Tipologia di escursione: Trekking

Difficoltà: E (Escursionistico)

Luogo: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Distanza:9.5 km

Dislivello:300 metri

Durata: 4:30 ore compresa pausa pranzo

Costo: 15 euro per adulti

bambini sotto i 15 anni 10 euro (età minima 9 anni)

INFORMAZIONI TECNICHE

Abbigliamento consigliato a strati: Scarponcini alti da trekking, pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante , anti-vento.

Equipaggiamento: All'interno dello zaino: Acqua secondo necessità (almeno 1 litro) , barrette energetiche o frutta, cappellino con visiera, poncho o k-way, occhiali da sole, bastoncini da trekking, crema solare, e consigliata vivamente la macchina fotografica. PRANZO AL SACCO.

Per questo periodo ci saranno delle semplici ma importanti regole da rispettare per partecipare all'uscita... Eccole in dettaglio: NON si potrà partecipare all'escursione per una qualsiasi delle seguenti ragioni:se prima di una escursione si lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre oltre i 37.5 °C), tosse, raffreddore,

se si ha avuto contatti con persone affette da COVID-19 nei 15 giorni precedenti l'escursione. Le escursioni saranno a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

Dovrete essere muniti di mascherina e gel disinfettante. Con i propri compagni di escursione si dovrà sempre mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri. La mascherina andrà indossata nei momenti in cui non è possibile rispettare tali distanze. È fortemente sconsigliato il car sharing, ovvero dividere il viaggio con chi non sia un familiare o un convivente. Per cui gli appuntamenti saranno direttamente nel luogo della partenza. La Guida si riserva il diritto insindacabile di modificare il programma stabilito in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da rendere pericoloso l'itinerario, in caso di impraticabilità di un sentiero, in caso di impossibilità di un partecipante a continuare l'escursione per problemi fisici e/o psicologici.

Per prenotazioni ed informazioni: Cellulare 348 660 1210

Mail: davidegennari00@gmail.com

Prenotazione obbligatoria, fornendo i seguenti dati via whatsapp o via mail: nominativo (Nome e Cognome) un indirizzo di posta elettronica valido. La prenotazione sarà ritenuta valida solo se confermata dalla Guida via whatsapp o via mail. Massimo numero di partecipanti: 10

Appuntamento alle ore 09:00 presso Monte Livata.

Come arrivare: Autostrada A24 Roma-L'Aquila uscita Vicovaro-Mandela. Proseguire per Subiaco, Monte Livata.

Subiaco 00028 Italy Luogo: MONTE LIVATA

Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Davide gennari

Info Email: davidegennari00@gmail.com Info Line: 3486601210 Roma

Tag: trekking