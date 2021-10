Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Alla conquista della Pigna d'Oro

Gioco - Escursione per imparare a conoscere e vivere la montagna

Domenica 3 Ottobre 2021 dalle 10:30 alle 14:30

"Gioco - Escursione per imparare a conoscere e vivere la montagna"

Questo evento è indirizzato ai piccoli escursionisti e ai loro genitori che hanno voglia di vivere un esperienza unica immersi nella natura. Attraverso giochi tematici, i partecipanti, andranno alla conquista della "Pigna d'Oro".

L'evento sarà itinerante, e in ogni giornata, andremo in un sentiero differente del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.Vi aspetto zaino in spalla per questa avvincente avventura!







DETTAGLI SULL'EVENTO

Tipologia di escursione: Gioco- Escursione

Difficoltà: E (Escursionistico)

Luogo: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Distanza: 5 Km

Dislivello: 200 metri

Durata: 4 ore (soste non comprese)

Costo: 20 euro adulti* 15 euro bambine/i* (fino a 14 anni di età) (*la quota comprende servizio guida e assicurazione RCT )

IMPORTANTE

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali. I tempi di durata dell'escursione inseriti all'interno dell'evento potranno subire delle variazioni in base alle soste che si effettueranno.

PARTECIPARE è FACILE

Chiama il 334 8302603 (anche WhatsApp - Telegram) oppure inviando una e-mail all'indirizzo: sniproadtrekking@gmail.com (scrivendo il nome dell'evento ed il vostro nome e cognome).

L' escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da COVID-19.

PUNTO DI RITROVO

Ore 10:00 nel parcheggio vicino al punto di partenza, La posizione verrà inviata tramite WhatsApp - Telegram al momento della conferma.

INFORMAZIONI TECNICHE

ABBIGLIAMENTO A STRATI: Scarponcini alti da trekking (consigliati per proteggere la caviglia), pantaloni lunghi traspiranti (proteggono da eventuali punture di insetti e irritazioni da erbe selvatiche), maglietta traspirante, softshell (anti-vento).

ALL' INTERNO DELLO ZAINO: Acqua secondo necessità, barrette energetiche, frutta, cappellino con visiera, poncho/impermeabile (in caso di pioggia durante il cammino), pile, occhiali da sole , bastoncini da trekking, crema solare, repellente insetti, fazzoletti di carta, sacchetto per rifiuti, cambio abiti e scarpe comode da tenere in auto

PRANZO AL SACCO.CONOSCIAMO LA GUIDA

Mi chiamo Samuele Giancarlini, sono una guida ambientale escursionistica associata ad AIGAE. SnipRoad Trekking (il mio progetto che comprende sito internet, blog, social) nasce, dal mio bisogno di trasmettere la passione per la natura e l'ambiente tramite il turismo lento e l'educazione ambientale. Per dare a questa mia indole, maggiore professionalità e sicurezza, ho deciso di intraprendere il percorso didattico istituito da AIGAE al termine del quale sono diventato guida ed associato.

Organizzo trekking giornalieri e cammini, giornate di educazione ambientale ed eco sostenibilità, workshop fotografici, e giornate di "mini-trekking" per bambini ed escursioni private. Inoltre, insieme ad un gruppo di professionisti, pianifico Team Building. La passione per l'ambiente e la natura mi ha spinto a diventare socio e volontario WWF per la salvaguardia dell'Orso Bruno Marsicano.

Il mio scopo è raccontare e aiutare la natura perché come diceva San Bernardo:

" Troverai di più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le pietre ti insegneranno ciò che non si può imparare da maestri."

Subiaco 00028 Italy Luogo: Campo dell'Osso

Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Samuele Giancarlini

Info Email: sniproadtrekking@gmail.com Info Line: 3348302603 Roma

Altre info su:Tag: escursioni