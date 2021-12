Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Trekking dei Monasteri Benedettini e Mindfulness

I monasteri di Subiaco e meditazione mindfulness tra il verde dei Monti Simbruini

Sabato 4 Dicembre 2021 dalle 10:00 alle 14:00

Un'esperienza completa: natura, arte e meditazione mindfulness

Insieme a una nostra guida turistica e ambientale, visiteremo i monasteri di Subiaco percorrendo il sentiero che collega i due siti.

Cammineremo tra i bellissimi chiostri del monastero di Santa Scolastica e ammireremo gli affreschi del Sacro Speco di Subiaco.

Ci recheremo, poi, in un luogo immerso nella natura per la meditazione mindfulness con la Dott.ssa Maria Ilaria Sbraga, psicologa specializzata in tecniche di rilassamento e training autogeno.

Informazioni

Durata: circa quattro ore

Costo: 20€ a persona

Difficoltà sentiero: Escursionistico (medio-facile)

Dislivello: 330m

Appuntamento 9:45 piazzale antistante il monastero di Santa Scolastica

Cosa portare: ogni partecipante deve obbligatoriamente portare un tappetino da yoga, una borraccia d'acqua e indossare scarpe da trekking.

Fortemente raccomandato abbigliamento pesante (magione pile, cappello, guanti, scaldacollo), possibilmente anche un plaid.

Snack (frutta e/o frutta secca) e pranzo al sacco

Prenotazione obbligatoria entro le ore 20:00 del giorno precedente all'evento.

tel. o whatsapp 3894307909 o info@ethea.org

Subiaco 00028 Italy Luogo: Monastero di San Benedetto

Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Ethea

Info Email: jessica.panzini13@gmail.com Info Line: +393894307909 Roma

