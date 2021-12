Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

San Francesco tour

Risalendo il corso del fiume Aniene dal convento di San Francesco fino all'antichissimo borgo degli Opifici

Domenica 19 Dicembre 2021 dalle 14:30 alle 16:30

Cosa c'è da fare a Subiaco durante il Ponte dell'Immacolata?L'8 dicembre c'è il San Francesco tour!Un tour su San Francesco che è anche un percorso d'acqua: a partire dal Convento di San Francesco e dalle sue splendide opere d'arte rinascimentali, toccheremo il suggestivo ponte medievale di San Francesco. Quindi, come viandanti di tempi remoti, costeggeremo il fiume Aniene per entrare a Subiaco dal suo centro storico più antico: il Borgo degli Opifici.Il tour di Ethea è un modo originale per conoscere uno dei lati meno noti di Subiaco, ripercorrendo le orme di un pellegrino d'eccezione come San Francesco d'Assisi.Il tour dura circa 1 ora e mezza e costa più o meno quanto un biglietto del cinema, pur offrendo un'esperienza completamente 3D (anzi, 4D visto che l'acqua del fiume è davvero bagnata)! Compreso nel prezzo, naturalmente, l'entusiasmo, la professionalità e la cordialità che caratterizza ogni guida di Ethea!Punto d'incontro: Ponte medievale di San Francesco ore 14:30, Mercoledì 8 dicembre Costo: 13€/pax

Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 389.4307909, info@ethea.org

