Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Da Sabato 26 a Domenica 27 Febbraio 2022

Un' avventura emozionante, per scoprire il piacere di vivere due giorni lontano da ogni forma di tecnologia, passare la notte nella neve, adattandosi e riuscendo a cavarsela semplicemente con l'equipaggiamento a disposizione e tutto quanto la natura offre. Un'esperienza unica nel suo genere, utile per tutti coloro che svolgono attività sulla neve e sport invernali, per avere una maggiore consapevolezza e conoscenza di nozioni di sicurezza e prevenzione pericoli in ambiente innevato e fare esperienza in prima persona con le tecniche di sopravvivenza e soccorso.

Il Winter Survival si svolgerà in due giorni full immersion nelle seguenti date:

sabato 26 febbraio 2022

domenica 27 febbraio 2022

Il Winter Survival seguirà questo programma:

Sabato 26 febbraio 2022:

Presentazione del corso e briefing iniziale

Trekking con le ciaspole

Tecniche di orientamento con strumenti e senza strumenti

Raggiungimento di un idoneo campo base

Sicurezza per l'utilizzo di strumenti da taglio

Costruzione del rifugio: quinzhee, truna, tana di volpe (secondo il manto nevoso)

Fuoco e metodi di accensione

Prova individuale di accensione del fuoco con acciarino ed esca naturale

Prevenzione dell'ipotermia, come prepararsi per la notte

Orientamento notturno (stelle-luna)

Notte nei rifugi costruiti

Domenica 27 febbraio 2022:

Sveglia

Prevenzione pericoli, cenni di nivologia e valanghe

Autosoccorso con ARTVA, pala e sonda

Costruzione di una barella di emergenza

Metodi di potabilizzazione della neve/ghiaccio

Costruzione di una riserva d'acqua naturale permanente

Equipaggiamento e abbigliamento tecnico del survivor

Come chiamare i soccorsi anche quando il cellulare non prende

Segnalazioni di emergenza

Rientro, de-briefing e consegna attestati

Prenota ora!

Informazioni Utili

Ritrovo : sabato 26 febbraio 2022, alle ore 9.00 presso il Centro Visita di Monte Livata

: sabato 26 febbraio 2022, alle ore 9.00 presso il Centro Visita di Monte Livata Rientro : domenica 27 febbraio 2022, alle ore 16.00 circa a Monte Livata

: domenica 27 febbraio 2022, alle ore 16.00 circa a Monte Livata Requisiti : buona salute, esperienza riservata a maggiorenni.

: buona salute, esperienza riservata a maggiorenni. Importante : comunicare eventuali allergie e intolleranze alimentari.

: comunicare eventuali allergie e intolleranze alimentari. Numero partecipanti : minimo 5 – massimo 15

: minimo 5 – massimo 15 Cosa include : utilizzo materiale per le attività, scorte alimentari di emergenza, attestato di partecipazione.

: utilizzo materiale per le attività, scorte alimentari di emergenza, attestato di partecipazione. Cosa NON include : noleggio ciaspole, noleggio sacco a pelo, tutto quanto non riportato sopra.

: noleggio ciaspole, noleggio sacco a pelo, tutto quanto non riportato sopra. Attrezzatura personale consigliata : scarpe da trekking o doposci (no moon boot), ciaspole. Abbigliamento a strati adatto alla stagione: maglia intima termica, felpa o pile, giacca antivento, giacca antipioggia, pantaloni lunghi e sottopantalone.

: scarpe da trekking o doposci (no moon boot), ciaspole. Abbigliamento a strati adatto alla stagione: maglia intima termica, felpa o pile, giacca antivento, giacca antipioggia, pantaloni lunghi e sottopantalone. Zaino : ricambio di abiti (maglia termica, pile, calzini), guanti e cappello pesante, coltellino, guanti da lavoro, gavetta o pentolino, torcia frontale o a mano, sacco a pelo, stuoino o materassino, borraccia di metallo, farmaci personali.

: ricambio di abiti (maglia termica, pile, calzini), guanti e cappello pesante, coltellino, guanti da lavoro, gavetta o pentolino, torcia frontale o a mano, sacco a pelo, stuoino o materassino, borraccia di metallo, farmaci personali. Possibilità di noleggio ciaspole e sacco a pelo invernale (comunicarlo con anticipo).

Durante il corso non è ammesso l'utilizzo di oggetti tecnologici, orologi, accendini, tenda, cellulare (solo per necessità personali dichiarate in anticipo).

Il corso è tenuto da Guide Sopravvivenza AIGS e Istruttori del Settore Nazionale Survival CSEN

Costo a persona: 160 €

Prenota ora!

L'attività viene svolta nel massimo rispetto delle normative vigenti anti-contagio Covid-19.

Prenotazione obbligatoria

viverelaniene@gmail.com

(+39) 320.9681006