Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 20 Febbraio 2022

Una giornata dedicata al divertimento sulla neve con una passeggiata adatta a tutti.

I vostri cani avranno la possibilità di divertirsi, socializzare e seguirvi esplorando paesaggi incantati come solo la neve è in grado di creare.

Per tutta la durata dell'escursione saranno a vostra disposizione educatori cinofili.

A fine escursione sarà possibile pranzare tutti insieme presso il Ristorante Cristallo di Neve a Campo dell'Osso.



Gli eventi #DogOnTour sono per tutti i partecipanti un'opportunità divertente e di crescita e per i cani sono un ottimo modo per socializzare e per esplorare luoghi diversi dalla quotidianità cittadina alla scoperta di nuove esperienze, odori e attività da fare insieme.

Esplorare nuovi ambienti insieme a proprio cane ci insegna a conoscerlo meglio e ad affinare la complicità con lui, imparando a viverlo in contesti e situazioni sempre diversi. La presenza di più cani consente di conoscere nuovi lati dei nostri cani che, al di fuori del centro cinofilo e dell'area cani, hanno la possibilità, in ampi spazi e contesti naturali, di interagire tra loro in modo più equilibrato ed esprimere al meglio loro stessi.



Durata: circa 2,5 h.

Difficoltà: media

Cosa portare:

Abbigliamento adatto

Scarpe da neve

Asciugamano per i cani

Guinzaglio lungo (no flexi)

Acqua per i cani

Premi

Non sono ammessi cani con aggressività intra o inter specifica. Il luogo dell'appuntamento verrà comunicato al momento della prenotazione.

Costo di partecipazione:

Due persone e un cane 20,00 €

(secondo cane 5,00 €)

Ogni persona aggiuntiva 5,00 €

La prenotazione viene confermata solo a seguito del pagamento della quota di iscrizione.

La quota verrà rimborsata solo se la disdetta verrà comunicata entro 15 giorni dalla data dell'evento.

Le iscrizioni si chiudono il 13 febbraio.

Info e prenotazioni: info@liberamentedogcamp.it - 328 4638229