Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 17 Aprile 2022

Oggi, la terapia forestale è un metodo di prevenzione e cura usato in diverse parti del mondo. Si usa il termine Silvoterapia, Silva, in latino, "bosco o selva", per indicare la pratica di abbracciare gli alberi, ma anche soggiornare nei luoghi boschivi, mentre, Shinrin, in giapponese, vuol dire "foresta"e yoku "bagno", quindi, letteralmente, shinrin-yoku significa "immergersi nell'atmosfera della foresta e/o del bosco", per entrare in sintonia con esso, attraverso tutti e cinque i sensi

Calendario iniziative:

17.04.2022

15.05.2022

18.06.2022

10.07.2022

07.08.2022

14.08.2022

21.08.2022

28.08.2022

16.10.2022

23.10.2022

20.11.2022 TUTTO IL GIORNO

11.12.2022 WINTER FOREST THERAPY

Durata di ogni iniziativa: 3 ore (circa)