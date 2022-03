Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 2 Aprile 2022

La Mindfulness è "una forma di meditazione che focalizza l'attenzione sul momento presente, coltivando un atteggiamento non giudicante" (Jon Kabat-Zinn, 1994). Mindfulness significa "consapevolezza", che rappresenta il fulcro di questa pratica laica: prestare attenzione momento dopo momento a quello che accade, attraverso l'uso dei sensi. Le tecniche, su cui si basa questa meditazione terapeutica, affondano le radici nella tradizione buddista, ma sono applicabili a qualsiasi contesto od orientamento religioso, permettendoci di lavorare sui punti di forza che tutti possediamo per contrastare quei disturbi provocati o collegati allo stress (che ci toglie energie e ci rende più vulnerabili a malattie, ansia e depressione). "La consapevolezza non è qualcosa che devi ottenere o acquisire. E' qualcosa che è sempre con te, è un'interna e profonda risorsa, sempre disponibile, che attende pazientemente di essere risvegliata e usata al servizio della comprensione, della crescita e della cura" - Jon Kabat-Zinn

Calendario delle iniziative

Durata di ogni iniziativa: 1 ora e 45 minuti (circa)