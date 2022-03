Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 2 Aprile 2022 dalle 09:00 alle 16:00

Trekking a Subiaco tra i Monasteri ed il laghetto di San Benedetto. Scopriremo i luoghi che hanno visto le vicende di San Benedetto, percorreremo i sentieri che portano ai Monasteri di Santa Scolastica, San Benedetto e San Biagio.

Visiteremo il paradisiaco laghetto di San Benedetto nel quale si tuffa il fiume Aniene con una pittoresca cascata, rendendolo uno dei luoghi più belli e suggestivi dei Monti Simbruini.

DATI TECNICI

Dislivello: 360 m / Lunghezza: 11 km / Difficoltà: E / Tipo itinerario: anello parziale + A/R / Durata : 6/7 Ore / Tipo di Escursione : Medio/FacileLa guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario in ogni momento a sua discrezione, per garantire la sicurezza e in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: abbigliamento e scarpe da trekking, zaino, pranzo a sacco e snack, acqua almeno 1.5 litri , dispositivi covid - CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, occhiali da sole, cappello, macchina fotografica, binocolo. - CANI AMMESSI previo accordo con la guida.

Costi facoltativi da pagare in loco eventuali costi aggiuntivi per l'ingresso al laghetto (€1,50) e le offerte per gli eventuali ingressi ai monasteri. (non è previsto un ingresso di gruppo ai monasteri, ingresso individuale con guida)Escursione adatta anche a bambini a partire dai 10 anni abituati a camminare. Si richiedono buone condizioni fisiche.

Costo escursione € 15,00 a persona, € 10,00 ragazzi fino a 14 anni. Escursione condotta da Guida Ambientale Escursionistica Professionista, associata Lagap dotata di assicurazione RCT.Escursione a numero limitato iscrizione obbligatoria.