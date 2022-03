Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 27 Marzo 2022 dalle 09:30 alle 16:30

"Quante curiosità può nascondere un parco naturale?



Il Parco Monti Simbruini ce ne ha tante. Questa volta cammineremo per scoprire un paesaggio che da diversi secoli regala l'ispirazione agli artisti di generi diversi: pittori, poeti, scultori, musicisti, cinematografi.



Partendo dalla faggeta di Campaegli, passeremo per la piana di Camposecco - la protagonista del famoso spaghetti -western con Bud Spencer e Terence Hill, e proviamo a ricordare altri film dove potevamo ammirare questi luoghi. Faremo il nostro picnic in cima del monte Calvo godendo una vista sui paesaggi montani intorno a noi. Scenderemo alla piana di Campaegli dove si apre la grotta Stoccolma (profonda di 62 m), una delle manifestazioni peculiari di questo territorio carsico, scopriremo la storia delle sue esplorazioni.



Infine, visiteremo Cervara di Roma, il paese degli artisti. Cervara è un borgo molto particolare, decantato da grandi personaggi dell'arte: Joseph Anton Koch, Samuel Morse, Camille Corot, Oskar Kokoschka, scrittori Edward Lear, Théophile Gaultier.. solo per nominarne alcuni. Il maestro Ennio Morricone aveva scelto questo piccolo paese "come rifugio e meta di ispirazione". Negli anni ottanta del secolo scorso a Cervara è stata realizzata un'opera scultorea "La Montagna d'Europa", una serie di sculture scolpite direttamente nella roccia calcarea che ospita questo pittoresco paesino. La visita di Cervara è facoltativa ma molto consigliabile.



Ora e luogo dell'appuntamento: 9.30 Campaegli, piazzale dell'Amicizia



Costi escursione: 15.00 € adulti; 10.00 € ragazzi fino a 17 anni;

La quota comprende l'accompagnamento e la polizza professionale RC e infortuni guida (massimale 5.000.000 €)

Pagamento Anticipato con Bonifico

(preferibile, con diritto di precedenza alla prenotazione)

IBAN: IT84K0344003209000000354000

Intestatario: ANNA SHUVAL SERGEEVA

Causale: NOME COGNOME Escursione 27 marzo



Info e prenotazioni: Tel/WhatsApp: 3774869806 Anna - E-mail: info@bontrek.it



Dati Tecnici

Dislivello: 500 m

Lunghezza: 13 km

Difficoltà: medio (strade sterrate, sentieri forestieri, salite e discese).

Profilo itinerario: anello

Adatto ai ragazzi da 8 anni in su abituati a camminare nell'ambiente naturale e accompagnati da un adulto.

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking alte - obbligatori, zaino da 20 l (no borse a tracollo), abbigliamento adatto alla stagione invernale, pranzo a sacco, acqua o bevande calde 1,5 l.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: ghette, bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, stuoia per sedersi, maglietta, calzini e scarpe di ricambio.



Cani sono ammessi se tranquilli e abituati a stare nel gruppo, max 2 cani per gruppo, mettersi d'accordo con la Guida.



Nota covid: ai sensi delle vigenti disposizioni per l'emergenza da COVID-19, per la partecipazione all'attività è OBBLIGATORIO che ciascun partecipante sia dotato di propria mascherina protettiva che andrà indossata solamente nei momenti di eventuale aggregazione in cui non sarà possibile rispettare la distanza interpersonale.



La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti.



Guida ambientale escursionistica Anna Shuval, AIGAE n. LA552