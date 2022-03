Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 6 Marzo 2022 dalle 09:00 alle 17:00

Ha rinevicato e noi ciaspoliamo di nuovo.

Tra le bellissime faggete di Campo dell'Osso e Monte Livata nel Parco Regionale dei Monti Simbruini, caratterizzato da boschi grandiosi e vasti panorami carsici, passando dal balcone delle Vedute dove lo sguardo si spinge fino al Gran Sasso arriveremo sulla vetta del Monte Autore.

Per chi vorrà finiremo l'escursione con polenta e spuntature alla Taverana di Stuzzikò di Monte Livata ( consigliato prenotare)Guida: GAE Giovanni Ronci 348 0034055

Iscritto al Registro Nazionale AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche Tessera N° LA389, operante nel settore in base alla Legge 4/2013.

per info email: gotrekk@gotrekk.it

Difficoltà percorso: E ( in ambiente innevato )Lunghezza percorso: 10 km

Dislivello: 400 mt.

DURATA PERCORSO: circa 7 oreVERRANNO ESCLUSI DALL'ESCURSIONE I PARTECIPANTI CHE NON ABBIANO L'EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO.

COSA PORTARE:

Abbigliamento, scarpe da trekking, bastoncini, giacca antipioggia, pranzo al sacco, zaino, acqua (almeno 1,5 lt a testa) e quanto altro si ritenga necessario.

IMPORTANTE:

l'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da COVID-19 e come da Protocollo Operativo per le Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI - OBBLIGATORI:

- mascherine monouso

- guanti monouso

- gel disinfettante

- sacchetto per lo smaltimento dei DPI usatiORA E LUOGO DELL'APPUNTAMENTO:

Ore 09:00 parcheggio piazzale di Campo dell'Osso

L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio della Guida, a causa di eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.



QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Soci € 15,00

Ciaspole € 10,00

Comprensiva di polizza RC

Chi vuole usufruire della polizza infortuni giornaliera personale (compresa nella quota dell'escursione senza costi aggiuntivi), è pregato di comunicare, entro le ore 12:00 del venerdì precedente l'escursione, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita via mail a gotrekk@gotrekk.it

I dati saranno trattati ai sensi del GDPR.

Tempi di percorrenza da Roma: 1,30 ore