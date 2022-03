Domenica 6 Marzo 2022 dalle 09:30 alle 12:00

Passeggiata/nordic walking nella zona pedemontana di Subiaco. Si partirà dal Ponte di S. Francesco e attraverso sentieri si arriverà al Monastero di S. Scolastica, passando accanto ai resti della Villa Neroniana. Poi si procederà per un sentiero che arriverà in Contrada le Camere, si proseguirà per Contrada Cappuccini, quartiere medievale di Subiaco fino ad arrivare davanti all'ex Cartiera.

L'attività si terrà con un minimo di cinque persone.Prenotazione entro venerdì 4/3/2022