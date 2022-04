Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 16 Aprile 2022

Immaginiamo di praticare in uno studio senza pareti. Il cielo per soffitto, l'erba fresca o le morbide foglie o la neve fresca come tappetino (in base alle stagioni in cui si pratica), il tepore del sole o il vento fresco al posto dei calorifici o dell'aria condizionata. I benefici di una sessione di Yoga nel bosco sono innumerevoli. L'aria è più salubre, il tempo rallenta, il sistema immunitario si rafforza, il respiro diventa profondo, i muscoli si si rilassano, ci sentiamo più sereni, meno stanchi, il nostro umore migliora, avvertendo immediatamente relax e benessere.

Riscopriremo anche attraverso lo Yoga, antica disciplina indiana, il nostro legame con la natura. Come affermò il maestro B. K. Iyengar "facciamo parte e viviamo dentro di essa".

Calendario iniziative:

03.04.2022

16.04.2022

18.04.2022

24.04.2022

30.04.2022

14.05.2022

22.05.2022

03.06.2022

04.06.2022

05.06.2022

25.06.2022

26.06.2022

27.06.2022

28.06.2022

09.07.2022

16.07.2022

23.07.2022

01.08.2022

02.08.2022

03.08.2022

04.08.2022

05.08.2022

08.08.2022

09.08.2022

11.08.2022

12.08.2022

16.08.2022

17.08.2022

18.08.2022

19.08.2022

22.08.2022

24.08.2022

26.08.2022

03.09.2022

04.09.2022

24.09.2022

25.09.2022

02.10.2022

15.10.2022

08.12.2022 YOGA NEL BOSCO O SNOW YOGA

09.12.2022 YOGA NEL BOSCO O SNOW YOGA

10.12.2022 YOGA NEL BOSCO O SNOW YOGA

29.12.2022 YOGA NEL BOSCO O SNOW YOGA

30.12.2022 YOGA NEL BOSCO O SNOW YOGA

Yoga nelle stagioni

01.05.2022

19.06.2022

31.07.2022

18.09.2022

30.10.2022

19.11.2022

18.12.2022

29.01.2023

18.03.2023

Yoga & Alberi

03.07.2022 YOGA E FAGGIO

17.07.2022 YOGA E MELO

24.07.2022 YOGA E ACERO

30.07.2022 YOGA E PINI

06.08.2022 YOGA E GINEPRO

13.08.2022 YOGA E FAGGIO

20.08.2022 YOGA E ACERO

27.08.2022 YOGA E MELO

Yoga Nidra sotto le stelle

10.08.2022

13.08.2022

15.08.2022

19.08.2022

Durata di ogni iniziativa: 2 ore circa