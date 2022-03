Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Il tramonto dalle creste innevate dei Simbruini

Domenica 13 Marzo 2022 dalle 15:00 alle 20:00

Migliaia di ettari di faggete, vette che superano i 2000 metri di quota, estesi altopiani e valli profonde solcate da limpide acque sorgive.

Un'escursione in ciaspole al tramonto nel cuore del Parco Monti Simbruini sui sentieri innevati per raggiungere i balconi naturali del grande polmone verde a cavallo tra Lazio e Abruzzo, affacciati sugli scenari suggestivi dell'inverno nel momento più suggestivo della giornata. QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

22€ (32€ nel caso fosse necessario il noleggio di ciaspole per la progressione) compresi copertura assicurativa per tutta la durata dell'evento e servizio di escursione guidata. APPUNTAMENTO: ore 15:00 - Monte Livata, Subiaco (RM) MIN 5 PARTECIPANTI- DISLIVELLO: 300 m

- TEMPO DI PERCORRENZA (A/R): 4 ore

- LUNGHEZZA (A/R): 6 km

- DIFFICOLTA': MEDIAPercorso adeguato a chiunque possegga una buona condizione psico-fisica e abbia a disposizione un equipaggiamento e un abbigliamento idoneo.-------------------------------------------------------------------------------------

SI CONSIGLIA:

Zaino 20/30lt, scarpe da trekking impermeabili a caviglia alta, t-shirt, maglietta termica e pile caldo, pantaloni comodi, maglietta di ricambio, piumino leggero, giacca a vento/ k-way, medicinali personali, occhiali da sole, berretto, scaldacollo, guanti, calzettoni, acqua (2 lt), frutta e frutta secca, pranzo al sacco.

(Le Guide si riservano di escludere i partecipanti che non abbiano un equipaggiamento adeguato).Al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid-19 ogni partecipante dovrà essere munito dei propri e personali dispositivi di protezione individuale (DPI), da indossare qualora si dovesse sostare in spazi limitati e non fosse possibile rispettare la distanza di 2 metri tra gli escursionisti.PER INFO:

Flavia - 333 2369614

Fabrizio - 328 0189875(Guide Ambientali Escursionistiche, iscritte al Registro Nazionale AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, operanti nel settore in base alla Legge 14 gennaio 2013, n°4.)----------------------------------------------------------

Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo e sarà annullato se non si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.