Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Da Sabato 12 a Domenica 13 Marzo 2022

Sabato 12 marzo Trevi nel Lazio - Collepardo Partenza: ore 10 Trevi nel Lazio (Trevi nel Lazio)Arrivo: Collepardo Lunghezza: 23.8 kmDislivello: in salita 560 m - in discesa 750 mComuni interessati: Collepardo, Trevi nel LazioTappa n.12 di Cammino di San BenedettoSi passa dai Monti Simbruini agli Ernici, attraverso paesi di montagna dove il tempo sembra essersi fermato. La prima parte di percorso è un affascinante sentiero che ripercorre un'antichissima via di comunicazione e possiamo ammirare uno splendido arco romano in mezzo al bosco. In funzione delle forze e delle possibilità di alloggio potremo valutare se fare tappa a Vico nel Lazio, o proseguire fino a Collepardo.dove dormire a collepardo b&b 3392327550

domenica 13 marzo ore 9.30Riprendendo il nostro Cammino dalla splendida certosa di Trisulti, una bella strada di montagna, tra splendidi boschi, scende al fiume e poi risale fino a Civita. Da qui, scende gradatamente in mezzo a magnifici boschi, prati e ampie vedute, verso la valle del fiume Liri, che sarà quella che ci accompagnerà fino alla fine del Cammino. E così, in fondo a questa bella tappa, troviamo un autentico gioiello, uno dei rarissimi esempi in Italia di "gotico cistercense": l'Abbazia di Casamari.

Costi Organizzativi per tutti e due i giorni del cammino 60 a persona

Costi del Pernottamento con colazione dai 20 ai 30 euro a persona

Costi navetta per i bagagli e passaggio di ritorno per noi e i nostri cani in totale sicurezza ritorno alle auto 50 euro a persona

I cani devono essere socializzati e rispondere al richiamo in regola con la profilassi antiparassitaria è possibile portare anche più di un cane a patto che li sappiate gestire portare con se una museruola nel caso l'autista del pulman c'è l'ha chiedesse per farli salire sul pulman.