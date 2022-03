Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Da Sabato 19 a Domenica 20 Marzo 2022

Siamo veramente molto contenti di ritornare ad organizzare questo bellissimo week end, dopo le bellissime esperienze dello scorso anno ed il week end organizzato a febbraio di quest'anno...insomma scegilere questo week end è una sicurezza!

Dedicato a tutti coloro che vogliono trascorrere un fine settimana immersi nella natura, nella storia, nella tradizione, nel buon cibo genuino e con un approccio al movimento/attività.



Sabato 19 Marzo ciaspolata notturna presso la stazione sciistica di Campo Staffi ed il giorno dopo visita guidata del Borgo di Fumone e Lago di Canterno.

Programma dei due giorni, una notte.Ore 14:30 Arrivo all'Hotel Ristorante La Ripa di Fiuggi con mezzi propri e Check-In degli ospiti

· Ore 15:00 Briefing con light coffee break con servizio bar e merenda con dolci fatti in casa offerto agli ospiti

· Ore 16:00 Partenza dall'Hotel Ristorante La Ripa con mezzi propri, ma tutti insieme, verso la stazione Sciistica

Campo Staffi

· Ore 17:00 Arrivo a Campo Staffi con consegna delle ciaspole ed inizio percorso alle 17,30

Al termine della ciaspolataraggiungeremo il Rifugio Viperella per degustare un eccellente vin brulè magistralmente preparato dal padrone di casa Mauro.

· Ore 21,00 Rientro in Hotel Ristorante La Ripa

· Ore 21:50 Cena tipica ciociara in Hotel Ristorante La Ripa

A seguire pernottamento in Hotel La ripa di Fiuggi.Cena tipica ciociara di Sabato 19 Marzo 2022 Menù· Tortino di polenta e speck su fonduta di formaggi e pane tostato

· Sagne e fagioli

· Risottino con punte di asparagi

· Stinco brasato al cesanese

· Crema di patate al rosmarino

· Insalata

· Ciambelline al vino

· Bevande incluse

Domenica 20 Marzo 2022· Dalle Ore 08:00 alle Ore 09:00 Colazione a buffet (Caffetteria espressa, succhi di frutta, acqua minerale, cornetti e dolci fatti in casa, yogurt e cereali, fette biscottate, marmellate)

· Ore 09:30 Partenza dall'Hotel Ristorante La Ripa con mezzi propri verso il Lago di Canterno (arrivo previsto dopo 10 minuti)

Visita guidata al Lago.

A seguire visita guidata nello spledido, suggestivo e storico il Borgo di Fumone· Ore 12:00 Aperitivo nel Borgo di Fumone con degustazione di Passerina, Cesanese e salumi tipici

· Ore 13:30 Pranzo tipico ciociaro in Hotel Ristorante La RipaMenù pranzo 20 marzo· Trittico di salumi dei Monti Ernici

· Fettuccine alla boscaiola

· Gnocchetti fiuggini alla amatriciana

· Arrosto misto di carni

· Cicoria ripassata

· Insalata

· Semifreddo alla nocciola

· Bevande incluse



Ampio parcheggio gratuito a disposizione degli ospiti.Le stanze dell'Hotel saranno a disposizione degli ospiti fino alla conclusione del pranzo della domenica e dopo un meritato riposino. Possono quindi essere lasciate alle ore 18,00

Cosa devi sapere?Per fare una cispolata, il percorso sarà semplice, in totale sicurezza ma richiede sicuramente una predisposizione alla voglia di camminare e viversi la natura.

L'attrezzatura richiesta è tuta da sci(pantaloni da neve, piumino) con cappello, guanti e torcia frontale(che si può acquistare su Amazon o da Dechatlon. Necessari degli scarponcini da neve o trekking o timberland con calzino pesante.

Le ciaspole ve le diamo noi.

Per quanto riguarda la visita al Lago di Canterno e al Borgo di Fumone, devi avere voglia di trascorrere una bellissima domenica di relax, dopo aver fatto una bella colazione ed immergersi in questo paesaggio ricco di storia.

Durante la visita al Lago di Canterno, scoprirete tanti aneddoti e misteri...non a caso è chiamato "Il lago fantasma!"

Fumone è un paese antico e magico, esercita nell'animo di chi lo visita un fascino, una suggestione magnetica che ritorna vivissima ogni volta che con la memoria si ritorna nei suoi vicoli.

L'Hotel La Ripa di Fiuggi è una bella struttura con stanze confortevoli, ottima ospitalità e soprattutto ottima cucina.

Tutto questo pacchetto, incluse le bevande ai pasti, è di soli 160 euro a persona in stanza doppia o tripla e di 170 euro a persona in stanza singola.Dallo scorso anno ad ora abbiamo già organizzato 4 week end in queste location ed ogni volta con grande soddisfazione sia da parte dei nostri clienti, sia da parte di noi organizzatori. Possiamo inoltre dire con tutta franchezza che questi week end sono anche molto indicati per conoscere nuovi amici o per single.

Per chiarimenti, info, prenotazioni, no desistete a contattarci...speriamo di vederci presto!

info@likemegroup.it

Gianluca Schicchi 3459564146

Vittorio Rizzo 3388807044