Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Lunedì 14 Marzo 2022 ore 21:00

Il lupo e più in generale quello dei grandi carnivori è sicuramente uno dei temi che accende gli animi, che divide e fa discutere. Sono sempre più numerose le segnalazioni di lupi che si spingono verso le pianure, i fondovalle e i centri urbani anche di grandi dimensioni.Una serata per poter comprendere con chiarezza tutti gli aspetti sul lupo, dalle loro caratteristiche a come si stanno muovendo nel nostro territorio, per migliorare la conoscenza e l'accettazione dei lupi, nonché per individuare e divulgare norme comportamentali per i frequentatori della montagna e dell'ambiente naturale anche urbano.Parleremo della vita del predatore tra le montagne, la storia del suo ritorno, i problemi di convivenza con le attività pastorali che questo ritorno ha generato e le soluzioni messe in campo per rendere possibile la convivenza tra attività agricole tradizionali e presenza del lupo. Affronteremo inoltre, il rapporto che possono avere con i cani, anche da guardiania, come i maremmani usati dai pastori per proteggere il gregge e quale comportamento adottare nel caso di incontro con questi cani caratterialmente territoriali.Milena Merlo Pich, Biologa, docente e naturalista, Operatore Naturalistico e Culturale Nazionale del Club Alpino Italiano, Presidente del Comitato Scientifico dell'Emilia Romagna.

Carlotta Olmi, educatore e istruttore cinofilo con approccio cognitivo relazionale appassionata da sempre di cani, lupi e natura.

