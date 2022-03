Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 19 Marzo 2022 dalle 09:30 alle 15:00

Ciaspolata naturalistica con itinerario da Campo Staffi ai pascoli innevati di Campitelli (alt. 1700 m) con passaggio dalla dorsale di Serra San Michele. Insieme alle esperte Guide di Alterra e con un percorso adatto a tutti, questa ciaspolata ci porterà alla scoperta di unʼaltra parte del magnifico Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini! Partiremo dalla località sciistica di Campo Staffi, con i suoi impianti di risalita e le sue piste adagiate su ampi pendii, per entrare subito nella prima delle fitte faggete che caratterizzeranno gli scenari naturali di questo itinerario; in unʼalternanza di boschi e prati scoperti raggiungeremo dapprima gli splendidi affacci della Serra San Michele (alt. 1760 m), di fronte allʼaffascinante Monte Tarino, in primo piano con la sua Cresta Sud-Est, e poi in lontananza verso il Monte Autore. Procedendo poi attraverso tranquilli angoli di bosco, arriveremo infine ai prati di Campitelli, caratterizzati da sinuose doline innevate, appena piú in basso di Cima Ceriotta. Sulla via del ritorno, ci dedicheremo infine a piacevoli variazioni fuorisentiero che intersecheranno la via dellʼandata, offrendoci panorami sul Gruppo del Velino-Sirente e le Montagne del Cicolano da un lato, e Campo Ceraso e Campo Staffi dallʼaltro.

ACCOMPAGNATORI:

FRANCESCO SILVESTRI Guida Ambientale Escursionistica, associato Aigae, tessera n. LA574

MARTA PATACCHIOLA Guida Ambientale Escursionistica, associata Aigae, tessera n. LA573

Informazioni e prenotazioni, anche WhatsApp 24/24 ore:

3290987037 (per scriverci un messaggio)

3403458910 (per sentirci telefonicamente)

alterra.escursionismo@gmail.com

_________________________

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

15 € a persona (comprensivi dellʼaccompagnamento di 2 Guide Ambientali Escursionistiche professioniste dotate di copertura assicurativa Rct completa); gratuita per ragazzi tra 10 e 18 anni.

Evento con un numero massimo di 15 partecipanti. Per coloro che ne avessero bisogno, le ciaspole potranno anche essere facilmente noleggiate in negozio prima dellʼinizio della ciaspolata, con prezzo di 10 € al paio.

Lʼiscrizione deve essere confermata ad Alterra con lʼinvio di un messaggio via WhatsApp o Messenger entro le ore 20.00 di venerdí 18 marzo 2022.

Per tutti i partecipanti, in omaggio un coupon sconto del 10% da poter utilizzare nel negozio di articoli da montagna e da campeggio Outdoor Srl di Roma.

Al momento dellʼiscrizione verranno fornite tutte le istruzioni aggiuntive, tra cui quelle riguardanti il punto dʼincontro e lʼutilizzo delle ciaspole, cosí come tutte le informazioni di cui potrete avere bisogno per avere la migliore esperienza possibile.

_________________________

DATI TECNICI

Lunghezza totale del percorso: 8,5 km

Dislivello: +200 m, -200 m

Difficoltà: EAI (Escursionismo in ambiente innevato); autovalutazione allenamento: 2/5 (difficoltà medio-bassa)

Durata: 5 ore e mezza, comprensive di interpretazione ambientale, soste nei diversi punti panoramici, pranzo al sacco.PUNTO DI RITROVO

Piazzale di parcheggio di Campo Staffi, Filettino (FR), ore 9.30

(Il percorso della ciaspolata risulta parzialmente coperto da segnale 3G/4G. Le Guide che accompagneranno il gruppo saranno comunque dotate di dispositivo ricetrasmettitore Gps.

Lʼitinerario potrebbe subire variazioni in base alle condizioni nivologiche e meteorologiche, o nel caso in cui il percorso previsto risultasse impraticabile)

_________________________

Escursionisti e amanti della montagna che vogliono avere una suggestiva esperienza su neve; escursione adatta anche a bambini e ragazzi di età superiore ai 10 anni.COME VESTIRSI E COSA PORTARE?

Abbigliamento ed equipaggiamento obbligatori: scarponcini impermeabili, ciaspole*, bastoncini con rondelle, guscio o giacca antivento, 2 indumenti caldi e di ricambio, pantaloni da escursione su neve, occhiali da sole con lenti avvolgenti, guanti termici, cappello termico, crema di protezione solare, acqua (consigliato almeno 1 litro); pranzo al sacco ed eventuali spuntini di recupero.



*Per coloro che ne avessero bisogno, le ciaspole potranno anche essere facilmente noleggiate prima dellʼinizio della ciaspolata.