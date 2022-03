Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 26 Marzo 2022 dalle 17:15 alle 03:00

Guidati dalle luci del tramonto prima e successivamente dal brillío delle stelle ci lasceremo trasportare, in una magica atmosfera, dai nostri passi su la neve candida.Il Rifugio Viperella propone, in data 26 Marzo una emozionante ciaspolata al tramonto sui monti Simbruini.

L' evento si svolge in Località Campo Staffi- Filettino (FR).EVENTO RISERVATO AI SOCI DELL ASD CIRCOLO RIF. VIPERELLA (Tesseramento preventivamente in Sede)

(CONTRIBUTO Tessera da richiedere entro 48 ore dall' escursione = 3 EURO)

INFO & ORARI Ritrovo ore 17:00 del 26/03 presso la sede del Rifugio Viperella - Campo Staffi, Filettino (FR).

Partenza escursione ore 17:15, durata circa 2:30/ 3:00 ore

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 17.00 di Venerdì 25 Marzo al 347 1665470

si informano i partecipanti che la strada SP63 "Simbruina" che sale dal versante abruzzese (Capistrello- AQ) é CHIUSA (da anni). Controllate il percorso impostato sul vostro navigatore , potrebbe proporvi la SP 63 ATTREZZATURA NECESSARIA: mascherina, gel igienizzante

Scarponi da Trekking impermeabili alti (Obbligatori)

Ciaspole , possibilità di affitto in loco

Lampada Frontale

Zaino, berretto, guanti, acqua circa 1 litro. Abbigliamento invernale a cipolla: suddividendo l'abbigliamento in tre strati, uno intimo termico, mediano (pile) e quello di superficie (giacca a vento, hardshell, softshell). Mantellina antipioggia/neve. Maglia e calze di ricambio. Snacks spezzafame Consigliati: bastoncini da trekking, ghette Norme COVID: obbligatorio rispettare sempre i 2 metri di distanza tra i partecipanticena facoltativa in rifugio previa prenotazione

LEGGERE ATTENTAMENTE

L'escursione con le ciaspole, per quanto possa essere semplice ed adatta a tutti, prevede sempre:

Qualche salita e qualche discesa

Qualche tratto panoramico con leggera esposizione

Tre ore buone di cammino in quota (1800/1900mt s.l.m )Per questo specifichiamo cheLe nostre CIASPOLATE sono di Livello Turistico (adatte dai 12 anni di età - con poco allenamento fisico richiesto)..... ma... NON E' ADATTA A:

Persone che non abbiano l'attitudine al cammino

Persone con patologie cardiovascolari

Persone con problemi respiratori

Persone che non abbiano uno stato di salute buono

Persone che soffrano di vertigini.Queste raccomandazioni ci troviamo costretti a farle perché spesso vengono sottovalutate e si rischia di trasformare un momento ludico in altro.𝘓' Organizzazione 𝘴𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢 𝘪𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘶𝘭𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘰 𝘮𝘰𝘥𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘭'𝘪𝘵𝘪𝘯𝘦𝘳𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘴𝘵𝘰 𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘰 𝘪𝘯 𝘣𝘢𝘴𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘦𝘵𝘦𝘰, 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦𝘳𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘢𝘯𝘵𝘪.