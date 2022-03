Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 27 Marzo 2022 dalle 09:00 alle 16:00

Cervara di Roma, è il più elevato Comune della provincia di Roma, porta di ingresso al Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.

Sin dai primi del 1800 ha ispirato le opere di artisti italiani e stranieri provenienti da ogni parte del mondo. Definita "il paese degli artisti" è disseminata da murales, dipinti e sculture che legano l'arte alla pietra sulla quale Cervara è costruita.

Ennio Morricone cercò qui ispirazione tra la natura incontaminata e alla bellezza di questo luogo dedicò una composizione dal titolo: "Notturno e passacaglia per Cervara".

Lasceremo lentamente il borgo, tra le case di pietra, le scalinate, le piazzette, per incamminarci tra i boschi e distese erbose di Campegli facendo rientro al paese per ammirarlo al calar del sole. Guida: GAE Emanuela Testa - per info 327 6207758

e-mail: gotrekk@gotrekk.it

Iscritto al Registro Nazionale AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche Tessera N° LA614, operante nel settore in base alla Legge 4/2013.

Difficoltà percorso: E

Lunghezza percorso: 12 Km

Dislivello: 400 mt

DURATA PERCORSO: circa 6 ore

IMPORTANTE:

l'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da COVID-19 e come da Protocollo Operativo per le Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE.

Verranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non hanno l'equipaggiamento richiesto .Cosa Portare: abbigliamento e scarpe da trekking, consigliati i bastoncini, guscio o giacca antipioggia, pranzo al sacco, zaino, acqua (almeno 1,5 lt) e quanto altro si ritenga necessario.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI - OBBLIGATORI:

- mascherine monouso

- guanti monouso

- gel disinfettante

- sacchetto per lo smaltimento dei DPI usati



E' fortemente sconsigliato il car-sharing.Ora e luogo dell'appuntamento: Ore 09:00 Cervara (RM) Parcheggio P.zzale Giovanni XXIIIL'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio della Guida, a causa di eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.Quote di partecipazione € 15,00



Comprensiva di polizza RC

Chi vuole usufruire della polizza infortuni giornaliera personale (compresa nella quota dell'escursione senza costi aggiuntivi), è pregato di comunicare al momento dell'adesione nome, cognome, codice fiscale, data di nascita via mail a gotrekk@gotrekk.it

I dati saranno trattati ai sensi del GDPR.

Tempi di percorrenza da Roma in auto: h 1,15 circa