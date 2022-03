Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 27 Marzo 2022 dalle 10:00 alle 16:00

Piacevole percorso ad anello tra le faggete e i pianori carsici che circondano la zona di Campo Buffone nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.

Si lasciano le macchine a Campo dell'Osso (1550m) per immergersi in una delle più grandi faggete d'Europa, arriviamo ad una piccola cresta dove si potrà vedere dall'alto la piana di Livata per poi arrivare sul Monte Calvo (1590m). Si prosegue per il Passo delle Pecore fino ad arrivare all'ampia vallata di Campo Buffone, infine risaliamo la Valle Maiura fino a chiudere il nostro anello.

Pranzo al sacco. Obbligatori scarponcini da trekking.

SVILUPPO PERCORSO: Ad anello

DIFFICOLTA': E

DISLIVELLO: m 360

LUNGHEZZA: km 10

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: € 10

TESSERA FederTrek obbligatoria: € 15APPUNTAMENTO: h 10:30 Campo dell'Osso (Livata) davanti al Ristorante "Cristallo di neve"



PER INFO E PRENOTAZIONI:

AEV Sabina Bonini 349 2524145Per scaricare la locandina clicca qui:

https://www.inforideeinmovimento.org/.../Locandina-Monte...In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo ad osservare le raccomandazioni di Federtrek

http://www.federtrek.org/?p=3836