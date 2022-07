Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 10 Luglio 2022 ore 10:00

La cascata di Trevi è uno dei posti più belli, ancora incontaminati del Lazio. Si trova nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, lungo il corso dell'Aniene. Il luogo ha tanto da raccontare anche dal punto di vista storico, archeologico e culturale.

Il salto della cascata non è particolarmente alto ma i colori e la trasparenza dell'acqua la rendono spettacolare. La vegetazione intorno da la sensazione di trovarsi in un posto incantato, lontano dai suoni e dai ritmi della civiltà.

Sarà una bellissima passeggiata per tutta la famiglia.

Dopo aver visto la cascata prenderemo il sentiero, che costeggia il fiume, dove si trova la Sorgente del Cardellino, un enorme blocco di pietra calcarea ricoperto da muschi da cui scendono una serie di rivoli d'acqua. Questo tipo di pietra, nota come Cardellino, è tipica di tutta la zona.

Arriveremo alla mola di Jenne, un posto incantevole dove faremo la nostra pausa pranzo e potremmo rinfrescarci facendo un bagno

Qui potremo vedere resti di archeologia romana, medievale e non solo. Sono visibili anche resti di archeologia industriale. Qui infatti fu realizzata una delle prime centrali idroelettriche.

La Mola vecchia, è stata costruita nell'XI secolo dai monaci benedettini, sfruttando un invaso naturale dell'Aniene. Per secoli è stata utilizzata dalle comunità locali per la macinazione dei cereali, oggi è un centro didattico del Parco. Sulla riva opposta, cui si accede facilmente tramite l'antico ponte in tufo, si trovano anche alcuni altri resti di opere murarie ancora in fase di studio da parte degli archeologi.

Vicino alla Mola si trova la Grotta dell'Inferniglio, una risorgiva molto importante nel complesso reticolo di cavità carsiche dei Simbruini. La grotta, in cui sono state identificate due nuove specie di coleotteri cavernicoli, è lunga oltre 300 mt, custodisce tre laghetti sotterranei e magnifiche stalagmiti. Trattandosi di una risorgiva il cui livello delle acque interne è soggetto a notevoli variazioni, la visita è consigliabile solo a speleologi esperti e soprattutto dopo aver preso informazioni sullo stato di piovosità del periodo.

Finita la nostra pausa pranzo in questo posto fantastico si torna indietro sullo stesso percorso.

CARATTERISTICHE ESCURSIONE

Percorso: andata e ritorno

Difficoltà: E

Dislivello: 500 m

Lunghezza: 11 km

Quota massima: 600 mslm

Livello energetico: 16 kCal/kg

Durata: 6 ore

Cani ammessi in numero limitato ed al guinzaglio, concordare con gli accompagnatori la loro presenza

PUNTO DI RITROVO – 10:00

Località Trevi nel Lazio. Il punto preciso sarà indicato ai partecipanti almeno 24 ore prima.

EQUIPAGGIAMENTO

Scarponi da trekking (obbligatori), zaino 20/30l, giacca antipioggia, abbigliamento adeguato alla stagione, due paia di calzini di ricambio, bastoncini da trekking, un ricambio di abbigliamento completo da lasciare in auto, torcia elettrica o lampada frontale.

PRANZO

al sacco, snack, almeno 1,5 litri d'acqua

ACCOMPAGNATORI

Angela D'Achille 3396605761

Rocco Bruno 3358408942

Contattateci preferibilmente con messaggio whatsapp, vi richiameremo con piacere. Gli accompagnatori di Social Trek hanno tutti una preparazione tecnica adeguata ed aggiornata annualmente tramite i corsi di formazione Federtrek. In ogni escursione è garantita la presenza di un ISTRUTTORE TREKKING diplomato CSEN (CONI).

CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE

Quota di PARTECIPAZIONE € 10 che comprende:

escursione

tessera associativa CSEN con copertura assicurativa della durata di 365 gg.